Otomotivin kalbi yeniden atmaya başladı, bayilerde araç sıkıntısı var.

Şubat ayı hafif ticari araç ve otomobil pazarı satış rakamlarının açıklanması ile birlikte 2019’a göre artışın yüzde 90’lar seviyene ulaştığı anlaşıldı. Hürriyet’te 4 Mart 2020 tarihinde yayımlanan haberimizde önde gelen markaların genel müdürleri otomotiv sektöründe gelen talep karşısında arz sıkıntısı yaşamayacakları değerlendirmesinde bulundu.

Markalar, otomotiv sektörünün 2020’de beklentilerini aşmasına karşın, talebi karşılayacak hazırlıklarının olduğunu belirtiyorsa da pazarda bambaşka bir manzara var. İstanbul ve çevresindeki bayileri gezip araç satın almak için görüşmeler yaptık. Bayiler mayıs sonu, hatta hazirana kadar araç teslim edemeyeceklerini belirtiyorlar. Bu da bize ikinci el fiyatlarının bir süre daha tavanda kalacağını gösteriyor.

GÖZÜ KAPALI ALIYORLAR

Bayilerin elinde araç kalmaması nedeniyle, mayıs ayı sonunda teslim edilecek araç için bugünden kaparo yatırarak sıraya girmek gerekiyor. Ancak showroomlarda bile bir çok aracın kalmaması insanların satın alacakları otomobilleri görmeden, dokunmadan internetten alışveriş yapar gibi almalarına sebep oluyor. Bugünden sipariş edilen otomobiller için kaparo alınıyor, fiyatın teslim tarihinde netleşeceği söyleniyor. Olası fiyat artışları markaların kârlılığını artırsa da müşterilerin aleyhine olacak. Bayilerdeki satış temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre, sıra beklemek istemeyen bazı müşteriler, showroomlardaki teşhir araçlarını dahi alıp gitmek istiyor.

BEYAZ RENK BOLLUĞU

Beyaz renk tercih eden tüketiciler daha erken araçlarına kavuşabiliyorlar. Çünkü özellikle filoların tercih ettiği modellerde beyaz renk bolluğu bulunuyor. Türkiye’de üretim yapan ve filolara ağırlıklı araç veren Renault, Toyota, Fiat, Ford gibi markaların elinde günü kurtarabilecek stok var. Filo satışlarına hazır şekilde, üretim bantlarından ağırlıklı olarak beyaz renk araç çıkartan üreticilerin elinde kalan bazı araçlar bireysel tüketiciye gidiyor.

İKİNCİ EL HAZİRANA NORMALLEŞİR

Markaların arzı artırmak için harekete geçmesi ile birlikte nisan ayı sonunda araç bulunabilirliğinin istenilen seviyeye gelmesi bekleniyor. Ancak sıra bekleyen müşterilere teslimatların mayıs ayını bulacak olması sebebiyle bayiye gidip araç alıp çıkma dönemi ancak haziran ayında mümkün gibi gözüküyor. Bu da ikinci el fiyatlarının normal seviyelere inmesi ancak yılın ikinci yarısını bulabilir anlamına geliyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, araç bulunamaması ile ilgili Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, “Biz ithalatı Avrupa’dan yapıyoruz. Avrupalının yan sanayi tedarikçisi de ağırlıklı olarak Çin. Ağırlıklı Çin olan yerde koronavirüs endişesiyle mal sevkiyatları ciddi manada sıkıntılı. Bu noktada koronavirüsün de ciddi etkisi var” dedi.

FİAT 63 YILLIK GELENEĞİ BOZDU

Elektrikli motora sahip Fiat 500, 63 yıllık fosil yakıt geleneğini bozarak elektriğe geçiyor. Yaklaşık 5 dakikalık şarj ile 50 kilometre mesafeye erişebilen 500e, 85 kW’lık hızlı şarj sistemine sahip. Aracın bataryasının yüzde 80’ini doldurmak için yalnızca 35 dakikalık bir süre yeterli. Wallbox ile yeni Fiat 500’ü evde şarj etmek de mümkün.

500 ADET ÜRETİLECEK

Kuruluşunun 110. yılını kutlamaya hazırlanan Alfa Romeo, tarihinin en önemli modellerinden olan Giulia GTA’ya yeniden hayat veriyor. Kaputu altında, Giulia Quadrifoglio’da kullanılan 2.9 litre V6 çift turbo beslemeli motorun 540 beygire cıkarılmış daha güçlü bir versiyonu yer alan model, 0’dan 100 kilometre hıza 3.6 saniyede ulaşıyor. Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm versiyonları 500 adet üretilecek.





TÜRKİYE’YE HIZLI GİRİŞ YAPTI

Toyota’nın yeni modeli Corolla Hatchback, başarılı bir grafikle Türkiye pazarına girdi. İlk etapta bin adet getirilen ve benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan Corolla Hatchback, yükselen pazarda otomobil severlerin tercihi olmayı başardı. Neredeyse tüm modellerinde hibrit versiyonlarla dikkat çeken Toyota, elektrikliye geçiş öncesinde, hibrit araçları orta vadede çözüm olarak görüyor.

VOLVO’DAN YENİ PİL MONTAJ HATTI

Volvo, Belçika’nın Ghent şehrinde yer alan üretim tesisinde yeni bir pil montaj hattının açılışını yaptı. İsveçli üretici, ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge P8’in üretimi de bu yıl, yine bu tesiste gerçekleştirilecek. Marka 2040 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olma hedefine doğru ilerlerken, 2018-2025 yılları arasında otomobil başına karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

PAZARLIK MÜMKÜN DEĞİL

Otomobil alırken bayide pazarlık etmek bir gelenektir. Şu anda ellerinde araç kalmayan bayiler pazarlığın önü-nü tamamen kesmiş durumda. İndirim yapmak bir yana nisanda zam sinyalleri veriyorlar.





HAZİRANA KADAR MOTOSİKLET DE YOK!

CANLANMA yalnızca otomobil piyasasında değil, motosiklet pazarında da kendisini gösterdi. Her ne kadar ilk iki aylık satışlar geçtiğimiz seneye paralel bir yıl sonu satış rakamına işaret etse de esas artış 250 cc üzerinde oldu. Bu da faizlerdeki rahatlamanın motosiklet sektöründeki markalara da olumlu yansıdığını ortaya koyuyor. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, geçen seneye göre farkın büyük cc’li motosikletlerde olduğunu vurgulayarak, “2020 yılında genel anlamda motosiklet satışları çok iyi gidiyor. Ocak ayında satışlar düşük kalsa da, şubat ayında gerçekleşen fuardaki büyük motosiklet satışları geçen yılın 40% üzerinde oldu. Bu da müşteriler arasında kaliteli motosiklet algısının arttığına bir işaret. Avrupalı ve Japon üreticilerin satışları giderek yukarıya çıkarken Çin’li üreticilerin satışları düşüyor. Özellikle 250 cc üzeri motosikletlerde, Haziran’a kadar olan tüm siparişleri bitirmiş durumdayız” dedi.

Düşük cc’de çözüm b sınıfı

250 cc altı motosiklet satışlarının düşmesine çözüm olarak Türkiye Motosiklet Federasyonu ve MOTED 125 cc altı motosikletlerin tıpkı 50 cc’de olduğu gibi B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesi önergesi hazırladı. Bu önergenin kabul edilmesi durumunda pazarda yüzde 10’luk bir büyüme hedefleniyor ancak riskler de söz konusu. Motor hacmine bakılarak 125 cc motosikletlerin yavaş veya eğitimsiz kullanılabileceğini düşünmek bir hata olacaktır. Husqvarna ve KTM gibi üreticilerin bu motor hacminde iki zamanlı 30 beygir güç üretebilen motosikletleri olduğu düşünülürse, yalnızca motor hacmi değil, güç ve motosiklet tipi gibi bazı başka kriterler de belirlemek gerekebilir.





BMW YEPYENİ BİR SINIFA ADIM ATTI

Önde gelen otomobil ve motosiklet üreticilerinden BMW, motosiklet üretiminde bambaşka bir alana adım attı. Yıl sonunda Custom Bike Show motosiklet fuarında görücüye çıkarttığı 1800 cc’lik boxer motora sahip R 18 konsepti ile dikkatleri üzerine çeken Bavyeralı üreticibir de cruiser motosiklet üretimi için harekete geçti. Alman devi, Harley Davidson markasını kopyalamakla eleştirildi. BMW Motosiklet CEO’su Markus Schramm, “Geçmişte yeni segmentlerde başarımızı kanıtlamıştık. R18 ucuz bir taklit değil. Her zaman rakiplerimizden daha iyisini yapmak için çalışıyoruz” dedi.