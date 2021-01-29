‘Otomotivin Kalbi’ Bursa

Türkiye ekonomisinin önemli parçalarından bir tanesi konumunda olan otomotiv sektörü, hem üretim, hem iç pazar hem de ihracat gücü ile katkısını devam ettiriyor. Son 15 yıldır aralıksız olarak ihracat şampiyonu olmayı başaran sektör, yeni model geliştirmeleri ve üretim alanındaki teknolojik dönüşüm ile de dikkatleri üzerine topluyor. Otomotivin hem ana sanayisi hem de yan sanayisi gücünden ve adından önemli projeleri ve ihracat katkısı ile söz ettirmeye devam ediyor. Dünya çapında markalar, Türkiye yan sanayi sektörünün bu gücünden faydalanmaya devam ediyor. Yeni model üretimleri ve yan sanayinin merkezi konumunda ise Bursa yer alıyor.

İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ

Osmanlı döneminin ilk başkenti konumundaki Bursa, şu anda ise ‘Otomotivin başkenti’ olarak anılıyor. Sanayi gücünü aynı zamanda ihracat gücü ile taçlandıran şehirde, Türkiye’de üretilen her iki otomobilden bir tanesi banttan indirildi. Oyak Renault ve Tofaş fabrikalarına ev sahipliği yapan Bursa’nın imzası, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen otomobillerin yarısından fazlasında yer aldı. 2020 yılında üretilen araçların 855 bin 43’ünü ve ihraç edilenlerin 596 bin 616’sını otomobiller oluşturdu. Bu otomobillerin yüzde 53.98’i (461 bin 605 adet) ise Bursa kentinde üretildi. Bu üretimin 308 bin 568’i Oyak Renault, 153 bin 37’si de Tofaş fabrikalarında yapıldı.

YAN SANAYİ GÜCÜ

Otomotiv üretiminin en önemli ayaklarından bir tanesi de kuşkusuz olarak yan sanayi gücü. Bursa şehri bu konuda da otomotiv yan sanayisinin önemli merkezlerinden bir tanesi haline geldi. Hem Türkiye’de üretilen araçlar için, hem de dünya otomotiv pazarına yedek parça ihracatı açısından Türkiye yan sanayisinin kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli üretim gücü ülkeyi sektörde önemli bir konuma sokuyor. Bununla birlikte Türkiye otomotiv sanayisinde elektrikli dönüşüm konusunda da hızlı adımlar atılmaya başlandı.

GEMLİK’İN ELEKTRİKLİ YILDIZI TOGG

Elektrikli çağa geçişte de Türkiye otomotiv sektörü hızlı adımlar atarak Türkiye’de elektrikli araçların üretimi için adımlarını attı. Elbette bunların en önemlilerinin başında da Türkiye’nin Otomobili geliyor. Bursa şehrinin hem limana yakınlığı hem büyük şehirlere kara yolu lojistiği ile merkezi konumda bulunan ilçesi Gemlik’te ise doğuştan elektrikli Türkiye’nin Otomobili fabrikası gelişimini sürdürüyor. Dönüşen sektöre yüzde yüz elektrikli otomobil üreterek girmeye hazırlanan TOGG’un üretim merkezi olarak bu konumu seçmesi şehrin hem ana hem de yan sanayisinin elektrikli dönüşümünü hızlandırması açısından da çok kritik.

4 BİNİN ÜZERİNDE OTOMOTİV FİRMASI

Ana sanayi fabrikalarının kurulmasıyla birlikte Bursa kentinde tedarik sanayisinde büyük bir gelişim yaşanırken. Bursa’da birçok otomotiv yan sanayi firması açılarak bu endüstriye katkı sağladı. BTSO kayıtlarına göre, 2020 yılı rakamlarına göre Bursa’da 4 bin 200 civarında otomotiv firması faaliyet gösteriyor. Son 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda olan Bursa’da TOFAŞ, Oyak Renault, Karsan, Güleryüz gibi başlıca ana sanayi firmaları dışında bu sayının büyük bölümünü tedarik endüstrisi firmaları oluşturuyor. Yüzde 100 elektrikli yerli ve milli otomobil markası TOGG’un fabrikasının hayata geçmesi ile birlikte hem ana sanayide hem de tedarik sanayisinde yenilikçi teknolojilerle elektrikli atılımın da yaşanması bekleniyor.