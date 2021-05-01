Otomotivden suni teneffüs

Koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılması ile birlikte fabrikalar önce durdu, sonra düşük kapasite ile çalışmaya başladı. Dünyada hem üretim hem satış rakamları ciddi ölçüde beklenenin altına indi. Türkiye bir miktar pozitif ayrışmış olsa da ihracatı olumsuz etkilendi. 2021’e gelindiğinde dünya çapında toparlanma sesleri yükselirken, konteyner tedarik sıkıntısı, süveyş kanalının kapanması ve yarı iletken çip krizi gibi yeni sorunlar gündeme geldi. Şimdi ise mutasyona uğrayan virüs ile birlikte Hindistan’dan yeni bir kriz sesi yükseldi. Oksijen yetersizliği. Bölgede üretim yapan önde gelen Uzak Doğulu markalar üretimi durdurma kararı aldılar.

PEŞ PEŞE DURDURMA KARARI

Honda, perşembe günü yaptığı açıklamada, 15 Mayıs’a kadar dört tesisinde motosiklet üretimini durduracağını açıkladı. Toyota’nın da iki tesisindw 14 Mayıs’a kadar üretime ara vereceği belirtilirken, teknoloji firmalarından Panasonic de ev aletleri üreten tesislerinden bazılarında durdurma kararı aldı. Maruti Suzuki India Limited, COVID-19 hastalarına yardımcı olmak için tesislerinde araç üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı. Buna Manesar’daki fabrikaların ve Gujarat’ın dahil olduğu belirtildi. Bu nedenle, Maruti Suzuki yönetimi genellikle haziran ayında gerçekleşen düzenli yıllık bakım kapatmasını öne çekme kararı aldı ve mayıs ayına çekti.



HASTALARA OKSİJEN LAZIM

Yapılan açıklamada, “Tüm otomobil tesisleri üretim amacıyla oksijene ihtiyaç duyarken, araç komponent üreticileri de büyük miktarda oksijen kullanır. Hastaların oksijen tüpü almakta zorlandığı bu ulusal pandemi krizinde, bir tesisi kapatmak, hastalara daha fazla tedarik anlamına gelecektir. Ülke şu anda oksijen kaynağı sıkıntısıyla boğuşuyor” denildi.

Geçtiğimiz gün, Hindistan’da üretim yapan bir diğer Uzak Doğulu marka olan Hyundai de oksijen sorununa dikkat çekmişti. Hyundai Motor India çarşamba günü, en çok etkilenen Maharashtra, Delhi, Haryana, Telangana ve Tamil Nadu eyaletlerine altyapı yardımı sunmak için bir dizi girişim için hayırsever kolu aracılığıyla Rs 20 crore COVID-19 yardım paketi açıkladı.

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