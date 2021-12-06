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Otomotivden 2.5 milyar dolarlık ihracat

#Otomotiv#Baran Çelik#OİB
Otomotivden 2.5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin otomotiv ihracatı kasım ayında yüzde 16 artarak 2.5 milyar dolara ulaştı. 11 aylık toplam ihracat ise 26.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, Almanya, ABD ve Mısır’a ihracat arttı. Yıl sonu ihracat tahminleri ise 29 milyar dolar olarak belirlendi.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde kasım ayı ihracatı yüzde 6 düşüşle 2.5 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 11.8 olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 16 artarak 26.4 milyar dolar olurken, ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı. İlk 11 aydaki ortalama aylık ihracat ise 2.4 milyar dolar oldu.

ARAYI KAPATIYORUZ

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimiz, kasım ayı ihracatında düşüş yaşamasına rağmen 2.5 milyar dolar ihracat ile bu yılki ortalamanın üzerinde bir rakama ulaştı. Tedarik endüstrisi ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. Ülkeler bazında Almanya, ABD ve Mısır’a yönelik çift haneli ihracat artışlar kaydettik” dedi. Otomotiv endüstrisinin pandemi öncesindeki son üç yıllık ihracat ortalamasının 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Pandemi nedeniyle otomotiv ihracatımız 2020 yılında 25.5 milyar dolara gerilemişti. Bu yılı ise yaklaşık 29 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile kapatmayı planlıyoruz” diye konuştu. 

TEDARİK DİKKAT ÇEKTİ

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Kasım ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 13.5 artarak 1.29 milyon dolar olurken; binek otomobil ihracatı yüzde 17 azalarak 834 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 39 azalarak 328 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 9 artarak 156 milyon dolar ve çekici ihracatı da yüzde 113 artarak 147 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 21, Birleşik Krallık’a yüzde 13, Rusya’ya yüzde 28, Polonya’ya yüzde 23, Belçika’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 43 ihracat artışı kaydedildi. İspanya’ya yapılan ihracatta yüzde 19, Fas ve Slovenya’ya yapılan ihracatta ise yüzde 27’şer düşüş görüldü.

 

 

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#Otomotiv#Baran Çelik#OİB

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