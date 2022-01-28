Otomotivde yükleri atacak

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OTOMOTİV sektörünün geçirdiği elektrikli dönüşüme tedarik sanayi şirketleri de hızla ayak uydurmaya başladı. Bursa merkezli otomotiv tedarik sanayisi şirketi Beyçelik Gestamp’ın Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Dr. İmren Öztürk Yılmaz, “Otomotiv sektörü için yüksek öneme sahip ağırlık azaltılması ve yolcu güvenliği konularına çözüm getirecek projeler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Kompozit malzemeler gibi metal dışı malzemeler ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuna yaklaştık. Üzerine yoğunlaştığımız bir diğer konuda yeni nesil malzemelerin montajı konusunda karşılaşılan zorluklar. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda birbirinden çok farklı malzemeleri mekanik birleştirme yöntemleri ile birleştirebilmekteyiz” diye konuştu.

‘REKABETE HAZIRIZ’

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Rekabetin her geçen gün arttığı dinamik global pazarlarda, sektörde kalıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için Ar-Ge ve inovasyonun en önemli kritik unsur olduğunun altını çizen Yılmaz, bugün Beyçelik Gestamp’ın 4 Ar-Ge merkezinde 150 mühendisin çalıştığının altını çizdi. Ar-Ge merkezlerinin; Kalıp, Otomotiv, Çelikform ve Şasi olmak üzere 4 ana ürün grubu altında toplandığını belirten Dr. İmren Öztürk Yılmaz, “İlk Ar-Ge merkezimiz olan Kalıp Ar-Ge,ektörünün ilk Ar-Ge merkezi olarak kurulduğu günden bugüne ürün ve kalıp tasarım projeleri ile sac metal şekillendirme yöntemleri üzerine tüm yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine destek olmaktadır. Özellikle elektrikli araçlar için battery box / tray ürünleri için geliştirdiğimiz kalıp sistemleri bu faaliyet yılının müşteri odaklı trend Ar-Ge projelerindendir” ifadelerini kullandı.

ŞASİYE ÖZEL AR-GE

Yılmaz şöyle devam etti: “Otomotiv Ar-Ge merkezimiz 2017 yılında kuruldu. Burada mühendislik ve seri ürün projelerinde tasarım odaklı süreç geliştiren bir merkez olarak özellikle co-design, co-R&D ve müşterilerimiz ile ürün gereksinimleri üzerinden geliştirmeler yoğun olarak çalışılmaktadır. Merkezin diğer merceği dijitalleşme odaklı ve üretim geliştirme projeleridir. Üçüncü Ar-Ge merkezimiz Çelikform Ar-Ge 2019 yılında kuruldu. Alanında özel işleri bünyesinde barındıran rollform prosesleri, mekanizma ve menteşe gruplarında geliştirme yapan merkezimizdir. En yeni merkezimiz ise Çelikform Ar-Ge, 2021 yılında Gebze’de bulunan şasi fabrikasında kuruldu. Araç şasi komponentlerinin geliştirilmesine ve şasi test sistemlerine odaklanan merkezimizdir. Ülkemizin şasi komponentleri üzerine odaklanmış ilk Ar-Ge’si olma özelliğine sahiptir.”

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‘25 TÜBİTAK PROJESİ TAMAM’

ÜNİVERSİTE - sanayi işbirliğinin önemine de dikkat çeken Yılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Uludağ Üniversitesi ile protokol imzaladık. Üniversite eğitimi alan arkadaşların birer Ar-Ge Mühendisi olarak sektöre kazandırılması amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi ile BTÜ-İMEP programını faaliyete geçirdik. TÜBİTAK 1707-siparişe dayalı Ar-Ge çağrısında ülke çapında 119 kabul proje içerisinde 2 adet projemiz ile yer almayı başardık. Üniversiteler ile işbirliğinde bulunarak TÜBİTAK projeleri kapsamında değerlendirmeye almaya özen gösteriyoruz. Projelerden elde ettiğimiz çıktılar ile 35’in üzerinde ulusal ve uluslararası patent girişimimiz var. 25’ten fazla TÜBİTAK projesini başarıyla tamamladık.”