Otomotivde yaz tarifesi

KORONAVİRÜS salgını sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden başlıca sektörler arasında otomotiv geliyor. Yaşanan konteyner krizi, tedarik sıkıntısı ve çip krizi gibi bağlantılı sorunların da etkisiyle artan maliyetlere eklenen döviz kuru değişimleriyle de son 6 ayda otomobil fiyatları 30 bin TL’lere varan artışla karşı karşıya kaldı. Mayıs ayında tam kapanma ve virüs etkisinin artışı ile satışlarda bir miktar yavaşlama olsa da fiyatlar artmaya devam etti. Mart 2021’den bu yana en çok satılan modellerdeki ortalama fiyat artışı 15 bin TL’nin üzerinde oldu.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Türkiye otomotiv pazarının en çok satan modelleri üzerinde Cardata’nın Hürriyet’e özel olarak yaptığı araştırmaya göre, ocak ayında 174 bin 900 TL’den satışı gerçekleştirilen Fiat Egea Sedan 1.3 MultiJet Easy modelinin, haziran ayında 199 bin 900 TL’lik fiyat etiketine ulaştığı göze çarpıyor. Toyota Corolla 1.5 Dream modelinin ise 228 bin 300 TL seviyesinden 6 aylık dilimde 287 bin 350 TL’ye yükseldiği gözlemleniyor. En çok alıcı bulan modellerden bir diğeri Renault Megane 1.5 Blue DCI Joy’un 6 aylık dönemde 311 bin TL’den 358 bin 900 TL’ye çıktığı verilerde yer alıyor. Bu modellerde Euro bazlı fiyatlara baktığımızda değişim olmadığını hatta indirim olduğunu gözlemliyoruz.

TÜKETİCİ TEMKİNLİ

2021 Ocak’ta pandeminin seyrinin hafiflemesi ile tüketici güven endeksinin yüzde 96.2 seviyelerine kadar yükselmesi borçlanma arzusunu da arttırmıştı. 2019’dan da ertelenen talebin etkisi gün yüzüne çıkınca ilk 4 ayda otomotiv pazarı büyümeye sahne oldu. Fakat mayıs ayındaki tam kapanma, otomobil satışlarında düşüş yaşattı. Artan fiyatların etkisiyle yazın ilk ayı da sakinliğin sürdüğü haftayı geride bıraktı. Aşılamanın artması ve turizmin canlanması otomotiv sektörünü de olumlu etkileyebilecek etkenlerden olacaktır.

KAMPANYALAR DOLUDİZGİN

TÜRKİYE otomotiv pazarında mayıs ayında kapanmanın da etkisi ile yaşanan yavaşlamanın yaz aylarındaki fiyat artışı ile beraber devam etmesini istemeyen markalar ise kampanyalar ile satışlarını canlandırmayı hedefliyor. Yaz kampanyalarından bazılarını derledik:

Renault, 2021 model yılı otomobillerden Taliant’ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe ve Yeni Clio’nun Joy 1.0 TCe X-Tronic versiyonlarında, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası sunuyor.

Dacia, haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor. Sandero Comfort 1.0 Sce versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

Fiat, en çok satan binek modeli Egea’da kredi kampanyasını hayata geçirdi. ‘Marka Kasko! yaptırılması durumunda faydalanılabilen kredi kampanyası kapsamında Egea’da 50 bin TL 12 ay yüzde 0.99 faiz kampanyası sunuluyor.

Toyota, servis kampanyası ile müşterilerine avantaj sunmayı hedefliyor. 1 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Toyota Yetkili Servisleri’ne gelen müşterileri, tüm modellerde: fren balataları ve diskleri, amortisörler, silecekler, debriyaj seti yüzde 25 indirimli kampanya ile karşılaşıyor.

Citroen, yaz mevsimine kampanyalarla başlıyor. C3 için 40 bin TL’ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. C4 ise nakit alımda 229 bin TL’den başlayan indirimli fiyatlarla satılıyor.

MAYISTA İÇ PAZAR GİBİ İHRACAT DA YAVAŞLADI

TÜRKİYE ihracatının 15 yıldır şampiyonu otomoti, mayısta da baz etkisi ile çift haneli ihracat artışı kaydetti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, mayısta yüzde 56.5 artışla 1.9 milyar dolar ihracata imza attı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi, tam kapanma tedbirleri ve bayram tatili, mayıs ayı ihracatının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” şeklinde konuştu.

2022’DE TÜRKİYE YOLLARINDA

BMW’NİN tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli i4 yollara çıkıyor. BMW Group 2021 Online Basın Konferansı’nda görücüye çıkan i4, WLTP normlarına göre 500 km’yi aşan menziliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip model, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacak. İki farklı alternatifle gelen BMW i4, ilk olarak eDrive40 ve M50 versiyonlarıyla sunulacak. i4 eDrive40, 340 beygir güç ve 430 Nm tork üretirken 0’dan 100 kilometre/saatli hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor.

R AİLESİNİN YENİ ÜYESİ R7

JAPON motosiklet üreticisi Yamaha’nın en yeni üyesi R7 görücüye çıktı. 188 kilogram dolu ağırlığa sahip R7, kompakt şasisi ile R ailesinin en incesi olarak lanse edildi. R1M, R1 ve Dünya Supersport Şampiyonasını kazanan R6 Race; amiral gemiler olarak kategorinin lideri olmaya devam ederken özellikle R7, erişilebilir bir fiyata heyecan verici performans isteyen sürücüler için ortaya çıktı. Kalbinde MT-7’de de kullanılan İki silindirli 689 cc’lik motor yer alan R7, 67 Nm tork değeri ve 74 beygir güç sunuyor.

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