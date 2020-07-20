Otomotivde yatırımlar elektriklendi

DÜNYA çapında birçok geleneksel otomobil üreticisi yatırımlarını geri çekme, var olan üretim tesislerinde küçülme veya kapatma kararı alırken 2020 yılı elektrikli araç üreticilerinin şaha kalktığı bir yıl haline geldi. Özellikle sektörün öncüsü konumundaki Tesla’nın yükselişi dikkatleri bu yöne çekerken, Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG’un da pandemiye rağmen yatırımlarını ertelemeyerek fabrika inşaatına başlaması elektrikli araç üreticilerinin geleceğe daha da ümitle baktığının sinyallerini veriyor.

GELENEKSEL ÜRETİCİLER KÜÇÜLÜYOR

Geçtiğimiz aylarda önce Renault ardından grubun bir diğer üyesi olan Nissan Avrupa’daki bazı fabrikalarını kapatacağını açıklamış ve bu durum dünya çapında şaşkınlık yaratmıştı. Fransız marka ağırlıklı olarak elektrikli araç üretimindeki başarısının üzerine gideceğini ve bu sebeple içten yanmalı araçlara yatırımlarını artırmayacağını belirtmişti. Daha sonrasında Alman markalardan da benzer küçülme kararları geldi. Volkswagen, pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik buhranın markayı etkilediğini belirterek dünya çapında tüm yeni yatırımlarını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı. Bir diğer Alman devi Daimler de Mercedes C Serisi Sedan’ın ABD’deki üretimini durduracağını açıkladı.

‘YENİ TREND ELEKTRİK’

DOĞUŞTAN elektrikli otomobil üreten markaların yanı sıra geleneksel otomobil üreticileri de içten yanmalı otomobillere yaptıkları yatırımları azaltırken elektrikli araçlara yaptıkları yatırımları artırma kararları ile dikkat çekti;

BMW iX3;

Alman üreticinin Çin’deki fabrikasında üretilecek olan Yeni BMW iX3, barındırdığı beşinci nesil eDrive teknolojisini de gözler önüne seriyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde önemli bir gelişim sağlanarak performans, verimlilik ve menzil konusunda en iyi seviyelere ulaşılabiliyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisi, önümüzdeki dönemde BMW iNext ve i4 de kullanılacak. iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak.

NİSSAN ARİYA

Aynı şekilde Uzak Doğu’da üretimi tercih eden bir diğer üretici, yeni modeli Ariya’yı Japonya’da Tochigi ve Çin’de Wuhan fabrikasında üretecek. Nissan 2023 yılı itibariyle yıllık 1 milyon elektrikli ve e-power araç ile liderliğini korumayı hedefliyor. Yüzde100 elektrikli güç aktarma organı ile Ariya, başarılı hızlanma, yumuşak ve sessiz bir çalışma vaat ediyor. Otonom sürüş teknolojisinin yanı sıra yaklaşık 610 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

MASERATİ GHİBLİ HYBRİD

Dikkat çeken lüks spor otomobil üreticilerinden birisi olan Maserati de hibrit modellere yöneliyor. Hibrit motor seçeneği ile yeni trendleri yakalamayı hedefleyen marka tarihinin ilk elektrikli modelini tanıttı. Ghibli Hybrid, performansla beraber, daha az yakıt tüketimi ve emisyon seviyesini hedefleyiyor. 48 voltluk bataryalı hibrit sistem ile 330 beygir güç ve 450 Nm tork değeri sunan benzinli motor yer alıyor.

OPEL E-VİVARO, PEUGEOT E-EXPERT, CİTROEN E-JUMPY

Yalnızca otomobil ve SUV’lar değil, ticari araçlar da artık elektriklenmeye başladı. PSA Grubu elektrikli araç stratejisini ticari araçlara da yansıtarak üç farklı markadaki ticari modellerini elektrikli olarak tanıttı. Aynı platformu kullanan bu araçlar da, iki farklı batarya seçeneği ile piyasaya sunulacak.

‘TOGG SORU İŞARETLERİNİN ÜZERİNİ ÇİZİYOR’

ELEKTRİKLİ araçların yükselişinden aslan payını almayı hedefleyen markalardan bir tanesi de Türkiye’nin Otomobili, TOGG. Bu doğrultuda tüm zor geçen pandemi dönemine rağmen aksama yaşamadan, ciddi bir erteleme olmadan fabrika yatırımını açıklayan ve temel atma törenini gerçekleştiren marka bu gelişmeyle birlikte kafalardaki bir çok soru işaretinin de üzerini çizmiş oldu.

1)Bu araçlar İtalya’da üretilip geldi, nasıl yerli, fabrikası nerede?

Doğuştan elektrikli yüzde 100 yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatı Bursa, Gemlik’te başladı, inşaat 18 ay içerisinde tamamlanacak.

2)Ne zaman yola çıkabilecek?

2022 yılının son çeyreğinde üretilen ilk seri araç banttan indirilecek.

3)Markası ne olacak?

Bu soruya da Türkiye’nin Otomobili’nin CEO’su Gürcan Karakaş yaptığı açıklama ile cevap verdi: “Marka TOGG olacak”

4)Sermayesi yeterli olacak mı?

Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “700 miyon TL Ar-Ge yatırımı yaptık, ödenmiş sermaye 2022’de 3.5 milyar TL olacak ve ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olacağız” derken, konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da güvence verdi: “Herhangi bir sorun çıkması durumunda devletin hazinesi bu projeyi tamamlamaya yetecek kadar kuvvetli.”

5)Bataryayı neden kendimiz yapmıyoruz, nereden gelecek?

Bu sorunun cevabı da Cumartesi akşamı gerçekleştirilen temel atma töreninde yanıt buldu. Yerli otomobilin bataryası da bu fabrikada üretilecek ve yerli olacak.

6)İnan Kıraç artık babayiğitler arasında değil mi?

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir toplantılara katılmayan İnan Kıraç’ın babayiğitler arasından çıktığı dedikoduları, gerçekleştirilen inşaat başlangıç töreninde bu fotoğrafla cevap buldu.