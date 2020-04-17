Otomotivde ilk cemre düştü! Honda ve Mercedes'ten yeni karar

Almanya’da bu hafta içinde yaşanan olumlu gelişmeler ışığında otomotiv bayilerinin açılmasına karar verildi. Fabrikalar da belirtilen süreleri uzatmayarak üretime geri dönecek. Volkswagen fabrikalarında üretim 20 Nisan’dan itibaren başlıyor. Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (VDIK) yaptığı açıklamada federal ve eyalet hükümetleri tarafından otomobil ticaretinin yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

TÜRKİYE DE OLUMLU ETKİLENDİ

Çin ve Avrupa’dan gelen olumlu sinyaler Türkiye otomotiv pazarına da umut ışığı tutuyor. Nisan sonuyla birlikte otomotiv sektörüne yavaş yavaş baharın gelmesi bekleniyor. Üretime ara veren markalardan Anadolu İsuzu’nun 13 Nisan’da üretime başlamasının ardından Honda ve Mercedes’ten yapılan açıklamalarda verilen aranın uzamayacağı, Şekerpınar ve Hoşdere’de 20 Nisan’da üretimin başlayacağı belirtildi. Mercedes, Aksaray’daki fabrikasında ise 24 Nisan’da faaliyetlerine başlayacak.



MARKALAR NE ZAMANA KADAR ARA VERDİ?



TÜRKİYE’de üretime ara veren markalardan Mercedes ve Honda tekrar üretime başlayacağını açıkladı.Diğer markalar ve üretimlerini hangi tarihe kadar durduklarına baktığımızda ise tablo şöyle:



· Türk Traktör: 20 Nisan

· Hyundai Assan: 20 Nisan

· Otokar: 20 Nisan

· Karsan: 20 Nisan

· Man Türkiye : 22 Nisan

· Ford Otosan: 27 Nisan

· Toyota: 4 Mayıs

· Tofaş: 4 Mayıs

· Oyak Renault: Belirsiz