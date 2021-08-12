Otomotivde iklim önceliği

Otomotiv dünyasının son dönemde en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi iklim hedefleri... Dünya çapında ülkeler ve birlikler iklim değişikliğinin muazzam hızı karşısında otomotiv sektörünün ortaya çıkarttığı emisyon değerlerini düşürmek için önlemli anlaşmaları imzalıyor. Geçmişten bu yana gündemde olan bu anlaşmaların koşulları ve kriterleri her gün daha da sertleşiyor. Karbon nötr ve sıfır emisyona geçilecek tarihler yakın tarihe revize ediliyor.

AB’DE HEDEF 2030

Binek otomobillerin Avrupa Birliği’nin toplam karbondioksit emisyonlarının yüzde 12’si ve hafif ticari araçların yaklaşık yüzde 2.5’inden sorumlu olduğu belirtliyor. 2020’de uygulanmaya başlanan yeni hedef ile birlikte, Avrupa’da kayıtlı yeni binek otomobillerden kaynaklanan ortalama karbondioksit emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 12 azaldı ve elektrikli otomobillerin payı üçe katlandı. 14 Temmuz 2021’de Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında en az yüzde 55 net azalma hedefini kabul etti. Bu da bu dönemden sonra satılacak yeni araçların tamamının elektrikli olması önerisine kadar ilerliyor.

KARBON NÖTR KITA

Yeşil Mutabakat kapsamı ile Avrupa, 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası olmayı da hedefleri arasında belirtti. Kabul edilen pakette, AB ETS, Çaba Paylaşımı Tüzüğü, ulaştırma ve arazi kullanımı mevzuatı da dahil olmak üzere AB iklim mevzuatının çok sayıda parçasının revize haline gelinmesi ve komisyonun Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB iklim hedeflerine ulaşma yollarının gerçek anlamda belirlenmesi öneriliyor.

ABD DE İMZALADI

Geçtiğimiz günlerde otomobil endüstrisinin geleceğinin elektrik olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 2030’a kadar satılacak binek araç ve hafif ticari araçların yüzde 50’sinin sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ELEKTRİKLİ YATIRIMLAR ARTIYOR

BÜTÜN bu gelişmelerle birlikte otomotiv üreticilerinin elektrifikasyon dönüşümü için yatırımları da hız kazanıyor. Dünya çapında markaları bünyesinde barındıran grup Stellantis geçtiğimiz günlerde, elektrikli dönüşüm için 35.5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Volkswagen ise, 2021 ve 2025 yılları arasında gelecekteki teknolojilerin geliştirilmesi için 86.4 milyar dolar ayırdı ve bu da şirketin toplam yatırımlarının yüzde 50’sini oluşturuyor. Türkiye’de de elektrikli yatırımlar devam ediyor. Ford Otosan’ın elektrikli Transit yatırımı, Türkiye’nin Otomobili TOGG’un elektrikli olarak doğuşu, Hyundai, Toyota, Renault gibi önde gelen markaların hibrit yatırımları gibi önemli üretim adımları da mevcut.

ÜRETİCİLER HEDEFLERİNİ ÖNE ÇEKİYOR

OTOMOTİV sektörü, mobilite ekosistemine dönüşürken ve elektriklenme giderek hız kazanırken içten yanmalı araç satışı yasakları da yakın zamanda hayata geçecek. Çoğu otomobil üreticisi, kaçınılmaz geleceğe adım atmak için çok yakın tarihler belirlemeye başladı. Ancak eğrinin önünde olmayı hedefleyen birkaç otomobil üreticisi, önümüzdeki on yıl içinde tamamen elektrikli hareket etme sözü verdi. İşte 2030’a kadar sadece elektrikli otomobil satmayı planlayan tanıdığınız (ve muhtemelen sevdiğiniz) bazı otomobil üreticileri.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ ZAMANI

- Jaguar, 2025’ten itibaren elektrikli araçlara geçiş ile üretime devam edeceğini ve küçültülmüş bir ürün gamı ile yoluna devam edeceğini açıkladı.



- Bentley, markanın tamamen elektrikli olması için çok aşamalı bir geçiş planı açıkladı. Marka ilk EV’sini 2025 yılında piyasaya sürecek. Ürün gamının tamamı 2026’ya kadar PHEV (şarj edilebilir hibrit) veya EV (tamamen elektrikli) olacak. Bentley, 2030’a kadar tamamen EV satışına başlayacak.



- GM, 2035 yılına kadar sadece EV’ye sahip olmayı arzuladığını açıkladı, ancak grubun tamamen elektrikli gama sahip ilk markası, 2030’da bu kilometre taşına ulaşacağını söyleyen Cadillac olacak. Marka, 2023’te ilk tamamen elektrikli modeli, Lyriq’i piyasaya sürecek.



- Lotus, mevcut spor otomobil serisinin yerini alacak Emira’yı bu yaz piyasaya sürüyor. Bu model, markanın son içten yanmalı aracı olacak. Lotus, hibrit teknolojisini tamamen atlayarak sonraki tüm modellerini elektrikli olarak piyasaya sunacağını açıkladı.



- Mini markasının çatı şirketi BMW’nin bu markayı 2030’da tamamen elektrikliye çevireceği açıklandı. Alman, Der Spiegel’den gelen bir rapora göre, Mini markasının son içten yanmalı yeni modeli 2025’te lanse edilecek.



- Volvo Cars şu anda Volvo markası altında satışta olan elektrikli aracı, XC40 Recharge var (Polestar bölümü altında başkaları da mevcut). Marka, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olmayı ve çevrimiçi satışlara geçmeyi planlıyor.

ÇEVRECİLERDEN ‘FUAR İPTAL OLSUN’ AÇIKLAMASI

ÖNDE gelen otomobil fuarlarından IAA Otomobil Fuarı, bu sene Mobility 2021 ismi ile elektrikli araçların ve mobilitenin ön planda olduğu bir konseptle otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak radikal iklim koruyucuları bunun dahi yeterli olmadığını ve Münih’te gerçekleşecek organizasyonun durdurulması gerektiği konusunda açıklamalar yapıyorlar. Otomobilin karşıtları, Münih’teki IAA otomobil fuarına karşı “#blockIAA - otomobil şirketlerini etkisiz hale getir, iklimi koru” sloganıyla toplu bir eylem çağrısında bulundu. Basın sözcüsü Lou Winters “Sand im Getriebe” ittifakı adına, “Eylül ayında yıkıcı otomobil çılgınlığının önünde duracağız” şeklinde konuştu. Aynı grup 2019 yılında Frankfurt’ta gerçekleşen IAA’yı da durdurmaya çalışmıştı.

MOTORSPORLARININ GELECEĞİ DE ELEKTRİKLİ Mİ?

TÜKETİCİNİN kullandığı günlük otomobiller ve mobilite araçlarının yanı sıra, motorsporlarında da elektrikli geleceğe hazırlık sürüyor. Bazı serilerin tamamen elektrikli bir yola geçtiği ve diğerlerinin hükümetlerden ve araç üreticilerinden gelen talepler tarafından yönlendirilen hibritizasyon rotasını takip ettiği bir geçiş çağını yaşayan motorsporları en büyük tartışmaların yaşandığı alan olarak duruyor. Özellikle Formula 1 gibi dünya çapında kendi ekonomisini yaratan bir motorsporu dalının V10 motorlardan 1.6 litrelik hibrit motorlara geçişi bile ciddi tartışma yaratmışken, bunu tamamen elektrikli formula çatısının altına sıkıştırılmasının gündemde olması çok daha ciddi tartışmaları gündeme getiriyor. Ancak tüm emisyon sınırlamalarına karşın tüketicinin ve üreticilerin talebi, ekosistemin büyüklüğü göze alınarak uzmanlar tarafından 2030-2035 yıllarında dahi Formula 1’in içten yanmalı motorlarla devam edeceği vurgulanıyor.

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