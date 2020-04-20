Otomotivde haziran umudu

TÜRKİYE otomotiv sektörü virüs salgını sonrası dönüm noktası sayılabilecek bir güne başladı. 20 Mart’tan bu yana kademeli olarak üretime ara veren otomotiv üreticilerinden bir kısmı, geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarda verilen araların uzatılmayacağını belirtmişti. Hyundai Assan, Honda Türkiye, Mercedes Benz-Türk, Otokar, Türk Traktör, Karsan bugün yeniden fabrikalarda iş başı yaptı. Bununla birlikte Karsan’dan yapılan açıklamada, otonom sürüş özelliklerine sahip toplu taşıma araçları için çalışmalara başlandığı belirtildi. Yılsonunda yollara çıkmaya hazır olacak Otonom Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testleri, Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirilecek. İç pazarda markaların bir çoğu internet ortamına taşıdığı showroomlarından satışlar gerçekleştirmeye devam ederken, fabrikaların yeniden çalışmaya başlaması ihracat konusunda da umutları yeşertiyor.

ALTERNATİF PAZARLAR VAR

İhracatın kalbi otomotiv sektörü, Avrupa pazarının durması ile düşüşe geçmişti ancak üretimin başlaması ile alternatif pazarlar gündemde. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Şu anda açılan fabrikalar, Avrupa’da yüzde 10 ila yüzde 20’lik bir pazarda bir karşılık bulabilir. Avrupa Birliği ülkelerinin kapalı olması ya da nispeten geç hareketlenmesi durumunda, olumsuz etkilenmemek için alternatif pazarlar üzerinde faaliyetler yürütmeyi sürdüreceğiz. Alternatif pazarlarımız arasında yer alan ABD şu anda salgının en fazla etkilediği ülke, Rusya daha salgının başında gözüküyor, Kuzey Afrika Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri (İran hariç) gibi alternatif pazarlarımızda ise salgın nispeten daha az etkili. Dolayısıyla mayıs ayından itibaren gerek bizdeki üretimin başlayacak olması gerekse başlıca pazarımız olan AB Ülkelerinde salgının tepe noktaya ulaşıp gerilemeye başlaması bizi umutlandırıyor” şeklinde konuştu.

YAZ BAŞI TOPARLANIRIZ

Çelik, mayıs ayında da ihracattaki düşüşün devam edebileceğini belirterek, “Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde vaka sayılarına bakarak yavaş da olsa normalleşmenin başlayacağını öngörüyoruz. İhracat düşüşü mayıs ayında da devam edebilir. Salgının durulması ile birlikte hali hazırda alternatif pazarlara yapılan ihracat yeniden Avrupa’ya dönecek. Nisan-Mayıs döneminde yaşanan ve yaşanacak ihracat düşüşünün Haziran ayından itibaren AB pazarı odaklı iyileşme gösterecek” dedi.

‘MİNİMUM KAYIPLA ATLATACAĞIZ’

VİRÜS salgını tüm sektörleri derinden etkilemesine karşın otomotiv satış sonrası pazarında çarklar durmadı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği’nin (OSS) ikinci anket çalışmasına göre; sektördeki evden çalışma oranı yüzde 48’den yüzde 55’e yükselirken, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurma oranı da yüzde 61’e çıktı. Üyeler arasında üretime devam etme oranı ise yüzde 76’dan yüzde 82’ye yükseldi. Ayrıca sektörün ortalama yüzde 83 gibi büyük bir bölümünün nakit akışı sıkıntısı için ek önlemler aldığı belirlendi. OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ise “Talebin artmasını bekleyeceğiz. Kontrollü olarak işe devam edeceğiz. Sektörümüz, kaybını hızlı bir şekilde kapatabilir” dedi.

ÖNLEMLER ALINDI

FABRİKALARIN üretim hatlarında gerekli önlemler alınarak çalışmalar başlıyor. Bir kısmı tam kapasiteyle üretime dönen markalar, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenleniyor. Girişlerde ve çalışma alanlarında, termal kameralarla ateş ölçümü, maske zorunluluğu, sosyal mesafe ayarlaması, yanı sıra sosyal alanlarda da kişisel ateş ölçerler ve sosyal mesafe ayarlamaları yapıldı. Bunun yanı sıra firmalar servis sayılarını da artırarak araçtaki kişi sayısını minimumda tutuyor.

SAĞLIKTA OTONOM TEKNOLOJİ

SON dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını, mevcut sağlık alanında teknoloji ve kullanımının ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu. Toyota’nın çeşitli fuarlarda sergilediği fonksiyonel mobilite araçları ise, güvenli bir geleceğe ışık tutarak gündeme geliyor. E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren Japon üretici, otonom araç hizmetiyle hastaların sorunsuz taşınmasını sağlıyor. Seyir halindeyken doktor ile iletişim kurma imkanı da veren teknolojisi ile, hastanın tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesini sağlıyor. Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor.

TEKNOLOJİK, SPORTİF, ÇEVRECİ

Toplu ulaşımın ve araç kullanımının düşüş yaşadığı pandemi döneminde, yolda enfekte olma riskini en aza indiren, hızlı ve ekonomik ulaşım aracı motosiklet. Yamaha’nın özellikle şehir içi ulaşıma çözüm olan ve en çok tercih edilen scooter modellerine bu dönemde ilgi yoğunlaştı. MAX ailesinin DNA’sı tarafından şekillenen 2020 model TMAX Tech MAX, hem teknolojik donanımları ile hem de çevreci yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 560 cc 2 silindirli motora sahip maxi scooter modeli EU5 çevre normlarına uyumlu olması ile de dikkat çekiyor.