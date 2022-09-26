Otomotivde ‘gaz’ göçü: Avrupalı üretici enerji krizine karşı üretecek yeni yerler bakıyor

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Avrupa’da doğalgaz depolarının yüzde 85.6 doluluğa ulaşması kış ayları için endişeleri yatıştırsa da, otomotiv üreticilerinin 2023 yılına dair korkuları artıyor. Rusya ile krizin çözülmemesi halinde 6-7 ay sonra doğalgaz bulamamaktan yana sıkıntıların başlayacağını öngören Avrupalı markalar hızla yeni önlemler almaya başladı. Özellikle Rus gazına en bağımlı ülkeler arasında yer Almanya’da bulunan otomotiv devleri üretimi farklı ülkelerdeki fabrikalarına kaydırmaktan, 6 ay sonrası için stok yapmaya kadar birçok farklı seçeneği değerlendiriyor. Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen gaz sıkıntısının bu kıştan çok daha uzun sürmesi durumunda orta vadede üretimin farklı ülkelerde fabrikalarına taşınmasını değerlendirdiğini açıkladı.

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VW’NİN ‘B’ PLANI

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Volkswagen’in Satın Alma Direktörü Geng Wu orta vadede uygulanabilecek planlara yönelik, “Yarı iletken eksikliği ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle halihazırda uygulanan planın yanı sıra daha fazla yerelleşmeye, imalat kapasitesini yeniden konumlandırmaya odaklandık” diye konuştu. Automotive News’te yer alan habere göre, bir Volkswagen sözcüsü ise Almanya’da enerji krizinin derinleşmesi halinde LNG’ye erişimin daha kolay olacağı gerekçesiyle üretimin Doğu Avrupa’dan Güneybatı Avrupa veya Kuzey Avrupa’nın kıyı bölgelerine kaydırılabileceğini belirtti. Grubun doğalgaz terminallerine ev sahipliği yapan Portekiz, İspanya ve Belçika’da fabrikaları bulunuyor. Olası bir doğalgaz kesintisi halinde üretimin bu fabrikalara doğru kaydırılacağı tahmin ediliyor.

MERCEDES STOK YAPIYOR

Diğer bir Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ise 2023 yazından itibaren yaşanması muhtemel enerji sıkıntıları için kritik tedarik parçalarını stoklamaya başladı. Markanın Stuttgart’taki fabrikasında dişli kutusu, aks ve şanzıman bileşenleri gibi parçaların üretimini hızlandırdığı ve bu parçaları üretimin sürekliliğini sağlamak için ABD ve Çin’deki fabrikalarında stokladığı öğrenildi. Mercedes-Benz Üretim Şefi Joerg Burzer verdiği bir söyleşide, “Tam olarak neyin geldiğini bilmiyorsunuz, bu kış aylarındaki sıcaklıklara bağlı. Çin’e ve ABD’ye yönelik stoklarımızı arttırdık. Bu hamle Almanya’daki doğalgaz sıkıntısı ülkedeki operasyonları zorlasa bile Alabama ve Pekin’deki otomobil üretim operasyonlarının devam etmesine izin verecek” ifadelerini kullandı.

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ALMANYA YÜZDE 90 DOLULUKTA

Rusya, St. Petersburg yakınlarından başlayan ve Baltık Denizi altından geçerek Almanya’ya ulaşan 1.200 km’lik “Kuzey Akım 1” isimli doğalgaz boru hattını ağustos ayında kapatmıştı. Rusya, Batı’nın yaptırımları nedeniyle bakım onarım yapamadığını savunurken, gaz türbinlerini yapan Alman Siemens şirketi, mevcut arızanın gaz akışını kesmeyi gerektirecek bir arıza olmadığını açıklamıştı. Avrupa Gaz Altyapısı verilerine göre, Avrupa gaz depoları şu anda yüzde 85.6 dolu, Almanya’daki stoklar ise yüzde 90’a yakın. Bu kapsamda, enerji krizinde asıl etkilerin kış aylarından sonra endüstriyel tarafta görülmesi bekleniyor. Otomotiv üreticileri, 6-7 ay sonra üretimin aksamasından endişe ederken, Rus gazına en bağımlı ülkelerden Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da Avrupa otomotiv üretiminin önemli bir bölümü gerçekleşiyor.