Otomotivde evlilikler doludizgin

Yakın zaman örneği olan PSA-FCA birleşmesi ile Stellantis adını alan grup dünyadaki en büyük 4. otomotiv ortaklığı haline geldi. Peki, sektörde hangi marka hangi grubun bünyesinde satılıyor. Ortaklıklar otomotiv sektöründeki rekabeti nasıl etkiliyor? Yakından bakalım.

Otomotiv dünyası yenilikleri ile dikkat çekmeye devam ederken bu yeniliklere ayak uydurmayı amaçlayan firmalar güçlerini birleştiriyor. Geçmişten beri ortaklıklar, satın almalar veya ortak geliştirme yapan firmalar, günümüzde bu ortaklıklar olmadan rakipleri ile rekabet edemeyeceğini görmüş durumda. Yükselen araç geliştirme maliyetleri, elektrikli mobiliteye olan dönüşüm, teknolojik değişimler yalnızca otomotiv şirketlerinin kendi aralarındaki ortaklıklara değil aynı zamanda teknoloji firmalarının da bu sektörün içerisinde büyük roller almasına olanak sağlamaya başladı. Apple, Panasonic, Microsoft gibi dünya devi teknoloji şirketler önde gelen otomotiv firmaları ile özellikle elektrikli ve otonom araç geliştirmelerinde birlikte çalışmalar gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde FCA (Fiat Chrysler) ile PSA (Peugeot Citroen Opel) gruplarının resmi imzalar atılarak Stellantis olarak birleşmesi de dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi oldu.

REKABET EVLİLİĞE ZORLUYOR

Otomotiv devleri yıllardır ortak platformlar ile üretimler yapıyorlar. Bunların içerisinde Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında daha önceki dönemde Citroen, Peugeot, Opel üretimi gibi ortak platform üretimleri varken Mercedes ve Renault gibi markaların belli modellerinde ortak motor kullanması gibi işbirlikleri de bulunuyor. Pandemi dönemi ile birlikte düşen üretim rakamları, dönüşüm ve araç geliştirmenin yükselen maliyetleri, markaları da hayatta kalabilmeleri için güç birliği yapmaya itmeye devam ediyor. Ortak satış ağı, satış sonraı yatırımı, ortak platform ve eleman tasarrufu bu evliliklerin büyümesinde önemli etkenler arasında yer alıyor.

ÜRETİM VE AR-GE

STELLANTIS ortaklığının resmiyet kazanmasının ardından gündem maddesi Tofaş’ın üretim Ar-Ge gücünün ortaklık için kullanılması. Daha önceden Peugeot, Opel, Citroen için Bursa’da üretim yapan Tofaş’ın, FCA-PSA evliliğinin ardından grubun üyeleri için Ar-Ge, üretim çalışmaları yapabileceği yüksek sesle konuşuluyor.

Gruplardan bazılarını inceledik:

Toyota Grubu - Japon markanın bünyesinde Toyota, Hino, Lexus, Daihatsu markaları var. Subaru, Isuzu, Mazda, Suzuki ve Yamaha’nın da hissesine sahip.

Volkswagen Grubu - Grubun bünyesinde VW, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Man, Scania, Ducati markalar yer alıyor.

Renault Grubu - Renault–Nissan–Mitsubishi markalarının birlikteliği ile oluşan grupta aynı zamanda Alpine markası yer alıyor. Türkiye’de Oyak-Renault birlikteliği grubun önemli parçalarından.

Stellantis - Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan grupta, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markaları var.

Hyundai - Koreli üreticiler Kia ve Hyundai ortaklığından oluşan grup Türkiye’de geçtiğimiz aylarda Kibar Holding’in ortaklıktan çıtkığı Hyundai Assan fabrikalarında üretim yapıyor.

GM - Genel merkezi Detroit’te bulunan General Motors, Chevrolet, Buick, GMC ve Cadillac markalarına sahip.

Ford - Amerika merkezli, bir dönem Jaguar Land Rover ve Volvo markalarına da sahip olan çok uluslu şirket Ford Motor Company,’nin Çin’de (Changan Ford), Tayvan’da (Ford Lio Ho), Tayland’da (AutoAlliance Tayland), Türkiye’de (Ford Otosan) ve Rusya’da (Ford Sollers) ortak girişimleri bulunuyor.

Tata - Bir dönem Daimler-Benz AG ile de ortaklık yürüten Hindistan merkezli grubun bünyesinde Jaguar, Land Rover ve Tata Daewoo markaları yer alıyor.