Otomotivde ağustos rekoru... Sekiz ay sonunda satışlar 800 bin adede yaklaştı

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Otomotiv sektörü temsilcileri rekorlar kıran 2023 yılının ardından 2024’te pazarın en az yüzde 30 daralmasını bekliyorlardı. Veriler beklentilerin aksine Türkiye otomotiv pazarının bu sene de rekorlar kırarak büyümeye devam ettiğini gösterdi. Sekiz ayın sonunda yaklaşık 800 bin adetlik satışa ulaşıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Ocak-Ağustos 2024 verilerine göre ağustosta otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0.8 büyüyerek 90 bin 134 adetle tüm zamanların ‘ağustos rekoru’nu kırdı. Bu sonuçlarla birlikte; ocak, şubat ve mart aylarının ardından ağustosta da aylık bazda rekor satışa ulaşıldı. Böylece sektör sekiz ayın dördünü rekorla tamamlamış oldu.

47 BİN ELEKTRİKLİ SATILDI

Ocak-Ağustos 2024 döneminin kırılımlarına bakıldığında, binek otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 3 artarak 605 bin 639 adede ulaştığı görülürken hafif ticari araç satışları yüzde 9.5 küçülerek 156 bin 513’te kaldı. Bu dönemde, benzinli otomobil satışları pazardan yüzde 64.2 pay alarak 388 bin 609 adet oldu. Hibrit otomobil satışları yüzde 15.7 pay ile 94 bin 790 adede ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları 66 bin 754 adetle pazarın yüzde 11’ini, elektrikli otomobil satışları 47 bin 32 adetle pazarın yüzde 7.7’sini ve LPG’li otomobil satışları 4 bin 342 adetle pazarın yüzde 0.7’sini temsil etti.

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FIAT LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Sekiz ayın sonunda otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satan marka 93 bin 271 adetle FIAT olurken, bu markayı 82 bin 508 adetle Renault, 61 bin 131 adetle Ford, 57 bin 275 adetle Volkswagen, 44 bin 782 adetle Chery takip etti.

Yalnızca ağustos ayı dikkate alındığında ise; FIAT markası 11 bin 135 adetle tekrar zirvede yer aldı. Renault markası 9 bin 742 adetle ikinci, Ford 8 bin 159 adetle üçüncü, Volkswagen 6 bin 611 adetle dördüncü ve Opel 5 bin 135 adetle beşinci sıraya yerleşti. Premium sınıfta ise Alman Mercedes-Benz sekiz ayın sonunda gerçekleştirdiği 23 bin 216 adetlik satışla liderliği sürdürdü.

SON ÇEYREKTE KAMPANYALAR DEVREYE GİRER

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YILIN ilk sekiz aylık döneminde tempo kaybetmeyen otomotiv pazarını etkileyen birçok şey oldu. GSR2, Çinli üreticilere gelen ilave gümrük vergileri, zam gelecek endişesi ve ikinci araç fiyatlarının üzerindeki köpük gitmesine rağmen halen çok yüksek seviyede kalması öne çıkan birkaç etken olarak sıralanabilir. Otomotiv sektörü temsilcileri, yılın geri kalanında ise devreye alınacak kampanyalarla satışların hız kesmeyeceğini belirtiyor. Tahminler eylül ayında satışları bir miktar gerilese de son çeyrekte toplam yaklaşık 300 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleşeceği yönünde. Bu da yıl sonunda pazarın 1.2 milyon adede yaklaşacağı anlamına geliyor.

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GEÇEN AYIN EN ÇOK SATAN 10 MARKASI

1- FIAT 11.135

2- Renault 9.742

3- Ford 8.159

4- Volkswagen 6.611

5- Opel 5.315

6- Peugeot 5.050

7- Citroen 4.340

8- Hyundai 4.302

9- Chery 3.643

10- Mercedes-Benz 3.514