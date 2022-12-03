Otomotivciler vatandaşa da devlete de kazandıracak ‘sıfır vergi’ modelini açıkladı: ÖTV’siz otomobil projesi

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Türkiye’de otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bu vergiler, devletin önemli bir gelir kaynağını oluştururken, yetkililerce Türkiye’nin cari açığını arttırmamak adına ithal araçların satışını dengelemek bakımından da ele alınıyor. Otomotiv sektörü temsilcileri ÖTV’nin kademeli olarak kaldırılmasının devlete daha çok getiri sağlayacağı noktasında uzun süredir birleşiyor. Bu konuda, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ise ilk kez somut verilerle 10 yıllık bir projeksiyon çizdi. ‘2034’ projeksiyonu çalışması yapan dernek, bunu ilgili devlet kurumlarıyla da paylaştı ve yetkilerinin de çalışmayı pozitif karşıladığını açıkladı.

ÖTV’siz otomotiv projeksiyonu, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere de anlatıldı. Buna göre, otomotivde ÖTV oranları 2034’e kadar her yıl yüzde 7-8 puan indirilerek sıfırlanırsa 1000 kişi başına düşen araç sayısı 219 adetten 365 adede çıkacak, otomobil+hafif ticari araç satışları 800 bin adetlerden 2.5 milyon adetlere ulaşacak, satışlar artacağı için Türkiye yeni yatırımlar alacak ve üretim kapasitesi 2 milyon adetten 3 milyon adede çıkacak, ihracat 30 milyar dolardan 50 milyar dolara ulaşacak ve en önemlisi istihdam yüzde 50 artarak 750 bin adetleri görecek. Ayrıca, yeni araç alımı artacağı için yaşlı yani 2. el araçlar Ortadoğu, Afrika gibi ülkelere ihraç edilebilecek. Böylece, cari açığa da 10 milyar dolar katkı sunulacak.

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‘HERKES KAZANIR’

Çalışmayı paylaşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “ÖTV’nin aniden sıfırlanması hem devletin vergi kaybına neden olur hem de satın alınmış araçların değerini düşüreceği için filo şirketlerini batırır. ÖTV inecekse bu kademeli olmalı” dedi ve özetle şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv çok hızlı dönüşüyor, yakında motor hacimlerinin bir anlamı kalmayacak. 2023 projeksiyonu devlete de vatandaşa da kazandırır. Devlet, vazgeçtiği vergiyi fazlasıyla ortaya çıkacak yeni ekosistemdeki üretim, değerli ihracat ve istihdam üzerinden toplayabilir. Vatandaş da yeni, teknolojik ve çevreci araçlara daha rahat ulaşır. Çalışmayı sunduk. İlgili merciler üzerinde düşünmeye değer bir çalışma olduğunu belirterek ilgi duydular ve aldılar.”

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DERNEĞİN ADI DEĞİŞTİ

Toplantıda kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları da açıklandı. ODMD Genel Sekreteri Hayri Erce’nin açıkladığı verilere göre, kasımda otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36.7 artarak 82 bin 311 adet oldu. Ocak-Kasım dönemi ise 668 bin 63 adet satışla kapandı. Bu arada, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) ismi otomotivdeki yeni teknolojileri de kapsamak hedefiyle Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği oldu. Bozkurt, derneğe artık otomotiv ana üreticilerinin mobilite platformlarının da üye olabileceği söyledi.

SIFIR OTO’DA VERGİ GENELLİKLE % 80

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Türkiye’de satılan sıfır otomobillerden alınan ÖTV motor hacimlerine ve vergisiz fiyatlara göre belirleniyor. Satışlar ise ağırlıklı olarak 1.6 litre hacminin altındaki otomobiller üzerinden gerçekleşiyor. Burada da aracın matrah limiti yani vergisiz fiyatı ÖTV’yi belirliyor. Uygulanacak ÖTV oranları 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5’e bölünüyor. Ancak, son yıllarda hem küresel maliyet artışları hem de döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle satılan sıfır otomobillerin çok büyük bir bölümü yüzde 80’lik ÖTV dilimine giriyor. Buna KDV de eklenince bir otomobilden alınan vergi yüzde 98’e ulaşıyor. Motorlu taşıtlardan alınan vergi devlet için de önemli bir kalemi temsil ediyor. Bu yıl devletin sadece motorlu taşıtlardan 140.1 milyar TL, önümüzdeki yıl ise 204 milyar TL gelir elde etmesi bekleniyor.