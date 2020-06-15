Otomotiv ve endüstrideki açığı tarım kapattı

Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, sektörü ve pandemi sürecini değerlendirdiği açıklamasında, pandemi sürecinde otomotiv ve endüstriyel yağ pazarında yaşanan daralmaya karşılık, tarım sektöründe yüksek bir taleple karşılaştıklarını belirterek, “Evlere kapandık ve doğal olarak gıda ihtiyacımız arttı. Çiftçi de, pandemi sürecinde traktörüne daha fazla önem verdi. Daha çok çalıştı. Bunun sonucunda, otomotiv ve endüstriyel tarafta yaşanan boşluğu tarımla kapattık. Tarım alanındaki madeni yağ markamız Petronas Ambra’nın satışları ocak- nisan döneminde yüzde 16 arttı” dedi.

YATIRIM İÇİN FIRSAT KOLLUYORUZ

Madeni yağ sektörünün eylül ayından itibaren sene başındaki performansına dönebileceğini aktaran Burak Işıldak, Türkiye’deki üretim ve ihracat hacimlerinin her geçen gün arttığına da dikkat çekerek, “Sektörümüzün sezonsal dalgalanmaları ve buna bağlı olarak satış hacmi açısından daha iyi olduğu dönemler vardır. Beklentilerimiz, iyi geçen ocak ve şubat’taki gibi şimdiye kadarki en iyi eylül, ekim ve kasım aylarını yaşamak. Tüm ekibimizi koruyoruz ve bu krizi de büyümek için bir fırsat olarak görüyoruz. Eylül ayından itibaren tekrar rekorlar kırmaya devam etmeyi istiyoruz. Türkiye’deki bir yatırımın bölge için stratejik olarak önemli olacağına inanıyoruz. Bunu yaparken sadece Türkiye pazarını değil, Balkanlar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri de içine alan coğrafyadaki hacmi kapsayacak şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla fırsatları kollama aşamasındayız” ifadelerini kullandı.