×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomotiv üretimi yüzde 2 geriledi

Güncelleme Tarihi:

#OTOMOTİV Sanayi Derneği#Otomotiv Üretimi#Uludağ İhracatçı Birlikleri
Otomotiv üretimi yüzde 2 geriledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

OTOMOTİV Sanayi Derneği’nin (OSD) Ocak-Mayıs 2024 verilerine göre, otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi ise 391 bin 932 adede ulaştı.

Haberin Devamı

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti.

15 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 7 bin 289 adet olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15.1 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 13,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

Haberin Devamı

SEKTÖRÜN OCAK-MAYIS 2024 KARNESİ

Üretilen toplam araç sayısı: 606.905 (-%2) 

İhraç edilen toplam araç sayısı: 417.826 (+%1)

Otomobil + hafif ticari araç satışı 491.482 (+%5)

SATIŞLARDA YERLİ PAYI YÜZDE 31

2024’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı ve 375 bin 97 adet oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 34, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#OTOMOTİV Sanayi Derneği#Otomotiv Üretimi#Uludağ İhracatçı Birlikleri

BAKMADAN GEÇME!