Otomotiv üretimi yükselişte

TÜRKİYE otomotiv sektöründe bahar aylarının gelişiyle birlikte yüksek talep devam ederken, mart ayında ihracatın da toparlanmaya başlaması üretim adetlerine yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda ilk çeyrekte toplam taşıt araçları üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 691 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Kapasitemiz uzun yıllardır 2 milyon diye telaffuz ediliyor ama geçtiğimiz aylarda bir üyemiz büyük bir proje açıkladı biliyorsunuz. Oradan gelecek olan yaklaşık 200 bin adetlik bir kapasite artışı var, 2023 yılından itibaren. Dolayısıyla bu 2 milyonun da önümüzdeki yıllardan itibaren 2.5 milyona doğru taşınacağını öngörüyorum.”

Ocak-Mart döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Araç grubu bazında ise; hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 80 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti. Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 123 bin 457 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 4 artarak 74 bin 995 adede çıktı.

TİCARİ ARAÇ TAŞIYOR

Toplam üretimin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ilk 3 aylık süreçte, ticari araç grubunun önemli pozitif katkısının olduğu görüldü. 2021 yılı ocak-mart döneminde ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. Ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin lojistik ihtiyacını artırması ile birlikte özellikle yük taşımacılığına yönelik araçlar içerisinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 105 oranında üretimi artan kamyon segmenti dikkat çekti. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı ise yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 70 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 88 arttı.

‘İKİNCİ ÇEYREKTE DE VİTES DÜŞÜRMEYECEK’

HAYDAR Yenigün, “Türkiye’nin büyümesi ile birlikte bana göre şu anda 1 milyon 200 bin seviyesinde olması lazım. Bence şu anda az satıyoruz, çünkü 3 yıl boyunca, Türkiye’de 1 milyon araç satıldı. Birinci nedeni bu. İkincisi, bir şekilde insanlar ertelenmiş satın almalarını bir gün geliyor ve gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllardan ertelenmiş talep, ticari müşterilerin araçlarını yenileyecek olması, pandemi dolayısıyla toplu taşımadan uzaklaşma, insanlarda döviz seyrinden dolayı bir an önce alayım düşüncesi var. Bunlar sektörün büyümesi konusunda beni umutlandıran etkenler. Hem Avrupa’da hem Türkiye’de satışlardaki olumlu resmin devam edeceğine inanıyorum” dedi.

‘MALİYETLER CİDDİ ÖLÇÜDE ARTIYOR’

DÜNYA çapında bir çok tuhaf sayılabilecek gelişmenin üst üste geldiğini belirten Yenigün, “Pandemi nedeniyle düşük kapasiteli üretim, ek istihdam ihtiyacı, konteyner krizi, Süveyş Kanalı’nın kapanması, çip krizi gibi bir çok farklı kriz üst üste geldi. Bunlarla bağlantılı olarak, ham madde fiyatları, enerji fiyatları, işçilik gibi bir çok ek maliyet üreticilerin karşısına çıktı. Döviz kurlarındaki değişim ve ÖTV-KDV matrahlarındaki değişimlerle birlikte fiyatlar yukarıya çıktı. İşçilik ve istihdam gibi kalemleri araç fiyatlarına yansıtmayız ancak özellikle ham madde fiyatlarındaki değişim araç fiyatlarına yansıyor” dedi.

ZS EV’İN TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

DOĞAN Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, Türkiye’deki ilk modelini tanıttı: Yüzde100 elektrikli ZS EV. Türkiye’nin en ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli SUV modeli olma hedefiyle yola çıkan ZS EV, 7 yıl-150 bin km’lik bataryayı da kapsayan üretici garantisi, NCAP 5 yıldızlı güvenliği, L2 otonom sürüş seviyesindeki MG Pilot teknolojisi ve ülkemizde ilk kez devreye alınacak MG Değer Koruma Programıyla öne çıkmayı hedefliyor. Lansmana özel 394 bin TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ve ilk kez elektrikli otomobil sahibi olmayı düşünenlerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek değer koruma uygulamasıyla hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Elektrikli otomobil ile tanışmak isteyenler 12 Nisan’dan itibaren www.mg-turkey.com adresini ziyaret ederek ön satışla MG ZS EV’lerine sahip olabilecekler.

YILIN OTOMOBİLİ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti, konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama ile belirlendi. Oylama sonucunda 27 aday otomobil arasından Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı. Bu 7 finalist ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda “Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” olmak için yarışacak. OGD üyelerinin oylarıyla belirlediği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek ve dijital platformlardan yayınlanacak.

SANDERO TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKTI

GEÇTİĞİMİZ Şubat ayında ülkemizde boy gösteren ve büyük bir ilgi gören Yeni Dacia Sandero Stepway’in ardından, Yeni Sandero da showroomlarda görücüye çıktı. Nisan ayında sınırlı sayıdaki Yeni Sandero 160 bin TL liste fiyatı yerine 152 bin 900 TL’lik avantajlı başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. İlk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla Yeni Sandero ulaşılabilir otomatik şanzıman sunuyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor.

HİDROJEN YAKITLI MOBİL KLİNİK



TOYOTA, hidrojeni kullanarak elektrik üreten dünyanın ilk yakıt hücreli mobil kliniğinin testlerine 2021 yaz aylarından başlanacağını açıkladı. “Mobilite Şirket” olma felsefesinin bu yeni ürünü yakıt hücreli araç için Japon Kızıl Haç Kumamoto Hastanesi ile anlaşma imzalandı. Normal zamanlarda ve afet durumlarında kullanılmak üzere tasarlanacak mobil klinik modeli, küresel ısınmanın önlenmesine yardımcı olmak için karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını sağlayacak. Tayfunlar, sel baskınları ve diğer doğal felaketlerin oranında artış var. Etkilenen bölgelerde tıbbi hizmet ihtiyacını da artırıyor.

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