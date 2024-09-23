Otomotiv üreticileri Bakanlığın şarj edilebilir hibrit kararından memnun: ‘Tebliğ yerli araç payını koruyacak’

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Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve STA anlaşması bulunan 23 ülke dışında kalan ülkelerden gerçekleştirilecek elektrikli araç ithalatı için şart koştuğu “İzin Belgesi”nin kapsamını genişleterek, şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) ile yük taşımaya yönelik araçları da sisteme dahil etti. Böylece yaklaşık 9 aydır elektrikli araç ithal edilemeyen Çin, Japonya, G. Afrika, ABD ve Meksika gibi ülkelerden PHEV motorlu araç üretimi de imkânsız hale geldi. Karardan tıpkı elektrikli araçlarda olduğu gibi en çok Çinli üreticilerin etkilenmesi bekleniyor. Bununla birlikte Toyota, Lexus, Honda ve Nissan gibi Japon üreticiler ile BMW, Cupra, Volvo gibi Çin’de üretimi bulunan markalar da elektriklilerinin yanında artık PHEV modellerini getirmekte zorlanacak.

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TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Türkiye’de üretim yapan markaların çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu ise tebliğin genişletilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti. Eroldu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Daha önce sadece elektrikli otomobilleri kapsayan düzenleme, haricen şarj edilebilen hibrit otomobillerin yanı sıra elektrikli ve haricen şarj edilebilen hibrit eşya taşımaya mahsus ticari araçların da dahil edilmesi ile birlikte daha da genişlemiş oldu. Özellikle son yıllarda ülkelerin rekabetçiliklerini korumak ve yerel tüketicinin güvenliğini tahsis etmek üzere dünya genelinde birçok tedbirin devreye alındığını gözlemlemekteyiz.

‘EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanarak 1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren ve bugün kapsamı genişletilen Tebliğ’i ülkemiz tüketicisinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Otomobil pazarında geçmişte yüzde 40’a ulaşmış olan yerli araç payının yüzde 25’e kadar gerilediği günümüzde, bu düzenleme otomobil pazarında yerli araç payının korunması/geliştirilmesi açısından da olumlu etki yaratacaktır.”

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EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz yılın sonunda açıkladığı tebliğ kapsamında, Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden elektrikli ve PHEV araç ithal etmek için “İzin Belgesi” düzenlemesi gerekiyor. Bu belgenin düzenlenebilmesi için de 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olmasının TSE tarafından onaylanarak belgelendirilmesi, elektrikli araç bakım onarımından sorumlu kişilerin yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatçı firmanın Türkiye’de kurulu en az 40 personele sahip çağrı merkezi kurması gibi zorunluluklar bulunuyor.

‘OTOBÜSLERİ DE KAPSAMALI’

Tebliğin otobüs, midibüs gibi yolcu taşıyan araçları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, “Bilindiği üzere ülkemiz, ticari araç üretiminde dünya çapında önemli oyuncular arasında yer alıyor. Ticari araç üretimimiz ile AB ülkeleri arasında bu sene 1.sıradan 2. sıraya geriledi, dünyada ise 9. sıradayız. Ticari araçların adetsel ihracatımız içindeki payı yüzde 35, ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yaklaşık yüzde 40 seviyesinde. Son dönemde otomotiv dış ticaret dengesindeki otomobil grubu kaynaklı bozulmanın, ticari araç üretimimizin pozitif etkisi ile desteklendiği önemli bir gerçek. Tüm bu nedenlerle, Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tebliğ kapsamına eşya taşımaya mahsus ticari araçların da uygulamaya eklenmiş olmasını ülkemiz ekonomisi açısından önemli görüyoruz. Ayrıca eşya taşımaya mahsus ticari araçların yanı sıra önümüzdeki dönemde yolcu taşımaya mahsus ticari araçların da düzenleme kapsamına alınmasının değerlendirilmesini önemli buluyoruz” açıklamasında bulundu.

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SEKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciyi ve yerli üretimi korumak hedefiyle attığı adımlara otomotiv üreticileri tam destek verirken otomotiv distribütörleri aynı görüşte değil. Aynı zamanda tebliğten etkilenen Toyota, Lexus ve BYD markalarının Türkiye distribütörü ALJ Türkiye’nin CEO’su da olan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, tebliğin kapsamını genişleten karardan hemen önce Gazete Pencere’ye yaptığı açıklamada, “Çin menşeili ürünlere getirilen ek yüzde 40 gümrük vergisi ile zaten ithalatlarına ciddi bir engel de getirilmiş oldu. Yani artık bu tebliğe ihtiyaç kalmadığını düşünebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada, özellikle de ülkemizde üretimleri devam eden markaların durumlarını da göz önünde bulundurarak, bu tebliğde bir değişikliğe gidilmesi veya tamamen kaldırılması elzem görülmektedir” demişti.