Otomotiv temmuzda geriledi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 Temmuz ayı otomotiv pazarı rakamlarını açıkladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı, ilk yedi aylık süreç sonunda 442 bin 550 adede ulaştı. Bu rakamlar fabrika kapanmaları ve koronavirüs salgını ile boğuşulan 2020’nin 341 bin 469 adet seviyesinin yüzde 29.6 üzerine çıksa da yalnızca temmuz ayına bakıldığında ciddi bir düşüş söz konusu.

TEMMUZ YARI YARIYA

2020 Temmuz’u 2019’a oranla çok beklenmedik bir büyümeye sahne olmuş ve baz etkisi ile de büyüme oranı inanılmaz bir hal almıştı. 87 bin 401 adet hafif ticari ve otomobil toplamı satılan 2020 Temmuz’unda büyüme oranı 2019 aynı döneme göre yüzde 387.5 olmuştu. Bu yıl ise neredeyse yarı yarıya bir gerileme söz konusu. 2021 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Temmuz ayına göre yüzde 45.3 azalarak 47 bin 849 adet oldu. 2021 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.7 azalarak 36 bin 311 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 35.8 azalarak 11 bin 538 adet oldu.

ORTALAMANIN ALTINDA

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25.2 düşüş gösterirken, otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25.8 geriledi. Hafif ticari araç pazarı da aynı şekilde 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23.2 azaldı.

DİZEL %20’LERDE

Araçların yakıt tiplerine göre baktığımızda en büyük pay kaybı dizel otomobillerde yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 111 bin 936 adetle yüzde 42.1 pay alan dizel otomobiller, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 74 bin adet seviyesinde kalarak yüzde 21.3’lük bir pay elde etti. Geçtiğimiz yıl yüzde 50’lik bir pazar payına sahip olan benzinli otomobiller ise bu yıl 226 bin 692 adetle yüzde 65.4 pay aldı. Hibrit otomobil satışları 28 bin 421 adede ulaşırken payı yüzde 8.2, otogazlı otomobillerin 16 bin 502 adetle yüzde 4.8 oldu. İlk 7 aylık dönemde elektrikli otomobillerin satış rakamı ise 1.019 oldu.

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