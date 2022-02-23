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Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulu'nun karşısında

#Rekabet Kurumu#Otomobil Satışları#İnceleme
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında

Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı başladı.

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Rekabet Kurulu tarafından 24 Temmuz 2020’de birinci el araç satışı pazarında faaliyet gösteren otomotiv distribütörleri ile ikinci el otomobil satış, aracılık veya filo kiralama hizmeti veren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

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Bu kapsamda ALD Automotive Tur. Tic. A.Ş., Çelik Motor Ticaret A.Ş., Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.Ş., Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. A.Ş., Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş., TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ve bünyesinde Peugeot, Citroen ve Opel’i barındıran distribütör Groupe Psa Otomotiv Pazarlama A.Ş. gibi toplam 24 teşebbüs, Rekabet Kurumu merkez binasında yapılan sözlü savunma toplantısında kurulun karşısına çıktı.

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İHLAL TEKRAR EDİLİRSE NE OLUR?

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle yaptığı konuşmada, Rekabet Kurulunun soruşturmayı birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açtığını hatırlattı.

Küle’nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği soruşturma heyeti ise soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda sıfır araç satışı pazarında faaliyet gösteren Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ile Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine kanaat getirildiğini belirtti. Ayrıca söz konusu iki teşebbüsün ilgili kanun ve yönetmeliğe göre ihlalin tekrarı halinde her bir tekrar için yıllık gayrisafi gelirlerinin binde 5'i ile yüzde 3'ü arasında bir oranda idari para cezası verilebileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

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Heyet, soruşturmanın diğer taraflarının 4054 sayılı Kanun kapsamında ihlal teşkil eden herhangi bir eylemi tespit edilmediğinden bu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonucuna varıldığını, yine bu teşebbüslerin rekabeti sınırlama amacı taşıyan bir anlaşma içerisinde olduklarının ortaya konulamadığını ve bu kapsamda anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı. Heyet ayrıca idari para cezası kanaati oluşturmayan teşebbüslere 4054 sayılı Kanun’un ihlali niteliği taşıyabilecek rakipler arası bilgi paylaşımına yönelik uygulamalardan kaçınılması gerektiği yönünde görüş gönderilmesinin uygun olacağını savundu.

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#Rekabet Kurumu#Otomobil Satışları#İnceleme

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