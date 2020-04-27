Otomotiv sektörü ayağa kalkıyor

KORONAVİRÜS salgınından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye otomotiv pazarı da ciddi etkilenirken, toparlanma sinyalleri artmaya başladı. Ana sanayide Renault’un da bugün üretime dönmesi ile birlikte gözler 4 Mayıs tarihinde yeniden üretime başlayacak Tofaş, Toyota ve Ford Otosan’a çevrildi. Mayıs başında Türkiye otomotivinde tüm ana sanayi fabrikaları kademeli de olsa üretime dönmüş olacak. Bununla birlikte yan sanayi sektörü de hızını artırdı.

AVRUPA’DAN DAHA İYİ YÖNETTİK

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca Türkiye’de önlemlerin Avrupa’ya göre daha hızlı ve efektif alındığını vurgulayarak, “Salgın daha Türkiye’de başlamadan önce otomotiv sektörü harekete geçmişti. Önlemlerimizi ve ön görülerimizi sıralayan bir rapor hazırlayarak tüm üyelerimizle paylaştık. Bu sayede Avrupa’daki durmadan etkilenmiş olmamıza rağmen daha hızlı toparladık. Süreci çok daha iyi yönettik. Avrupa’da hiç kimsenin, hiçbir fabrikanın düzgün düşünülmüş bir salgın ile mücadele planı yoktu. Herkes, önce bir iki hafta kapatalım ve sonra bir daha düşünelim gibi bir süreç izledi. Sadece ana sanayiler değil, Avrupa’daki hükümetler de iyi yönetemediler bu süreci” dedi.

ÇİN’E ALTERNATİF OLABİLİRİZ

Çin’de ekonomik resesyona sebep olan salgın gündeme girdiğinde bu krizin Türkiye’nin avantajına olabileceğini düşündüklerini vurgulayan Kanca, “Avrupa’daki birçok ana sanayi Çin’den ürün alamamaya başlayınca Türkiye’ye bir yönelme oldu. Avrupalı üreticiler, Çin’den alamadıkları tedarik parçaları için; Türkiye’ye ‘Sizlere yeni bir parça versek bunu üretir misiniz, kapasiteniz var mı?’ sorularını yöneltmeye başladılar. Salgının Avrupa’ya da sıçramasıyla işler bozulmaya başladı, üretim ve satışlar durma noktasına geldi. Ancak bu bize geleceğe farklı bakma umudu verdi. Çin’e alternatif bir tedarik sanayisi oluşturmak için en avantajlı ülkelerden biri konumundayız” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKLİ YATIRIMLAR ERTELENEBİLİR

Avrupa’daki üreticiler fabrikaların durması dolayısıyla ciddi para kaybı yaşadılar. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen tarafından yapılan açıklamada bu durmanın haftalık olarak 2 milyar euroluk bir kayıp yaşattığı belirtildi. Bu durumda yatırımların da ertelenebileceğini belirten Kanca, “Avrupa’daki büyük üreticiler önümüzdeki dönemde yapacakları yatırımlara ayırdıkları paraları kaybettiler, bu süreçte elektrikli araç yatırımlarını da erteleyeceklerdir” dedi.

SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise, “Avrupa’da emisyon sınırlamalarında erteleme istekleri var. Ama bunun çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü Avrupa’da çevreci örgütler çok güçlü ve insanların çevre bilinci çok yüksek. Koronavirüs sebebiyle emisyon sınırlarında bir süre öteleme olabilir ama kurallar kısa sürede geri gelecektir. Bu nedenle bizim bu teknolojileri mutlaka hızlı bir şekilde edinmemiz gerekecektir. Otonom için belki 20 yıl daha beklemek gerekecek ama elektrikli araçlar bugünün konusu. 2025’te elektrikli araç maliyetinin normal, içten yanmalı motorlara sahip araç maliyeti ile aynı olacağı öngörülüyor. Bu araçların kullanım maliyeti de düşük olacak” diye konuştu.

‘TOGG İLETİŞİMİ KESMEDİ’

TÜRKİYE’NİN Otomobili Girişim Grubu’nun, bu dönemde evden çalışmaya geçmesine karşın yan sanayici şirketlerle tıpkı üretim yapan bir şirketmiş gibi iletişimi sürdürdüğünü belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “TOGG, üretici bir firma gibi bizi süreçle ilgili bir mektupla bilgilendirerek, üyemiz olan yan sanayi şirketleriyle de iletişim halinde kalmaya devam etti. Halen bazı teklifler almaya devam ediyorlar. Bununla birlikte bizim üyemiz olmayan başka küçük şirketlerle de sürekli olarak görüşme halindeler. Akü, batarya gibi başka büyük meselelerde sorun yaşamazlarsa üretim sürecine planladıkları zamanda geçebileceklerini düşünüyorum. Yüzde 51’lik yerlilik oranını tutturmaları için de bir engel görmüyorum” şeklinde konuştu.

‘VW YATIRIMI İPTAL EDİLMEDİ’



ALMAN otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da yapmayı planladığı ancak ertelenen yatırımı ile ilgili gelen bir soru üzerine Kanca, “Yatırımın iptal edildiğine dair bir resmi işaret yok. Daha önceden tedarik için görüşmeler yaptıkları üyelerimiz var. Onlara yatırımın iptal edildiğine dair bir bilgi gelmedi. Hatta yeni tedarikçilerden de halen teklif alma aşamasında olduklarına dair bilgiler alıyoruz. Elbette Avrupa’da yaşanan bu kriz ve para kayıpları yatırımın ertelenmesine sebep olabilir ancak yatırımın gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

B-SUV’UN İSMİ YARIS CROSS OLDU

TOYOTA’NIN SUV modeli RAV4’ün geleneksel yapısı ile kompakt modeli Yaris’in DNA’sını bir araya getiren B-SUV modeli Yaris Cross’un dünya lansmanı online olarak gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde daha önce Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemeyi planladığı Yeni B-SUV modelinin dünya prömiyerini online platformda gerçekleştirdi. Toyota’nın dördüncü nesil Hibrit teknolojisine sahip olan yeni kompakt SUV modeli, yerden yüksek yapısı ve akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa’da tasarlanan ve geliştirilen Yaris Cross modeli, Fransa’da üretilecek ve yıllık 150 bin adetlik bir üretim hacmine sahip olacak. Dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni model, 2021 yılında Avrupa yollarında olacak. 1.5 litrelik benzinli hibrit motora sahip olan Yaris Cross, 116 beygir güç üretebiliyor. 4 bin 180 milimetrelik uzunluğa ve bin 560 milimetrelik yüksekliğe sahip olan Toyota’nın yeni B-SUV modeli Yaris Cross’un yerden yüksekliği standart Yaris’e göre 30 mm daha fazla. Modelin; Toyota’nın Avrupa’daki başarısını artıracağı ve 2025’te Avrupa satışlarının yüzde 30’unu temsil etmesi bekleniyor.

GARANTİ SÜRELERİ UZATILDI

MERCEDES-Benz Türk, pandemi sebebiyle şehirlerarası seyahat kısıtlamasından etkilenen şehirlerarası otobüs sahiplerine destek olmak için 2019 yılında satılan Travego ve Tourismo otobüslerin garanti sürelerini uzatma kararı aldı. Uygulama kapsamında, 2019 yılında satılan tüm Mercedes-Benz Travego ve Tourismo otobüslerin garanti süreleri, seyahat kısıtlaması süresi kadar uzatılıyor.



Salgının kontrol altına alınma tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seyahatlerinin valilik kararına bağlanarak kademeli olarak sınırlandırılması uygulamasına mart ayının sonunda başlandı. Bu süreçte, kullanımda olmayan araçların garanti sürelerine ilişkin konunun ele alınması yönünde talepler gündeme geldi. Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda servis sözleşmeli araçlarını da bu uygulama kapsamında desteklemeyi ihmal etmiyor. Geçmiş yıllarda müşterilerinin tercih ettiği ve güncel durumda devam eden servis sözleşmeleri de seyahat kısıtlaması süresi kadar uzatılıyor.