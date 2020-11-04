Otomotiv satışları rekor seviyede

2020 yılının başında otomotiv sektörü için beklentiler çok kötü geçen 2019’un her koşulda üzerinde olacağı yönündeydi. Ancak beklenmedik koronavirüs salgını ile birlikte tüm öngörüler yeniden şekillendi. Kapanan fabrikalar önce tahminleri düşürdü, ardından yükselen talep şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Öngörülerin şaştığı 2020 yılında ekim ayı rakamları geçtiğimiz senenin 10. ayının yüzde 93 seviyesinde üzerine çıktı ve ay sonu otomobil ve hafif ticari araç satışları 94 bin 733 adet ile kapandı. 2020 yılı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın ilk 10 aylık dönemine göre ise yüzde 78.1 artarak 588 bin 354 adet olarak gerçekleşti.

YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE

Ekim ayında otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 90’ın üzerinde artış gösterirken hafif ticari araçlara yönelim yüksek oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre; 2020 ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.9 artarak 76 bin 341 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 102.6 artarak 18 bin 392 oldu. Bununla birlikte 10 yıllık ekim ayı ortalamaları da geride kaldı. Toplam pazar, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48.7 artış gösterirken, otomobil pazarı, yüzde 60.5, hafif ticari araç pazarı, yüzde 14.0 yükseliş yakaladı.

VERGİ DİLİMİNE GÖRE SEÇİMLER

Pazarın yüzde 87.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63.3 pay elde ederken, B segmenti yüzde 23.7 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller oldu. Yüzde 43.7 pay alan sedan araçların toplam satış adedi ise 203 bin 315 oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29.6 pay, 137 bin 545 adet satış ile SUV, yüzde 23.6 pay ve 109 bin 639 adet satış ile Hatchback otomobiller takip etti.

AVANTAJ LİDERLİĞİ GETİRİYOR

Türkiye otomotiv pazarının pandemi kadar çok konuşulan gündemi de ÖTV değişimi oldu. Yüzde 50 ÖTV dilimindeki fiyat avantajı olan araçların satışları arttı. Ekim ayında 17 bin 260 adetlik satış rakamı ile Fiat birinci sırada yer alırken, Ford 11 bin 500, Renault ise 10 bin 195 adet ile takip etti. Ocak-ekim 2020 satışlarının yüzde 45’ini Türkiye’de üretilen araçlar oluşturdu. Fiat Egea satış grafiğini değerlendiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu: “Egea’nın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olma avantajını korumak için her şeyi yaparız. Son 10 senede 3 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik, bu konuda söz hakkımız olmalı.”