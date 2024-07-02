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Otomotiv piyasası daraldı

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Satış#ODD
Otomotiv piyasası daraldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 09:38

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında daraldı.

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Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre %5,3 azalarak 106.238 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, aynI ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azalarak 87.858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %12,6 azalarak 18.380 adet oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise %8,7 azalarak 115.026 adet oldu.

2024 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre %5,3 azalarak 106.238 adet oldu.

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2024 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azalarak 87.858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %12,6 azalarak 18.380 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %40,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %45,4 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %18,9 arttı."

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#Otomobil#Satış#ODD

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