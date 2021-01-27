‘Otomotiv pazarı yüzde 10 büyüyecek’

Pandemi sürecinin otomotiv sektörüne Avrupa ve dünya pazarlarında ciddi olumsuz etkileri 2020 yılında göze çarptı.

Nissan Türkiye Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, “Bu yıl pazarda yüzde 10 büyüme bekliyoruz” dedi.

Üretim aksamaları ve parça tedarikinde yaşanan sıkıntılar satışlarda da büyük oranda yavaşlamaya sebep olurken, buna rağmen büyüyen Türkiye pazarında ise stratejik hamleler ön plana çıktı. Japon üretici Nissan da bu stratejik hamlelerden bir tanesini yaptı. Yenilenen crossover modeli Juke’u 2019 yılının kasım ayında Avrupa pazarına sunmasına karşın hemen ardından gündeme gelen koronavirüs salgını ile planlarını değiştirdi ve Juke’un Türkiye’ye gelişi 1 yıl ertelendi. Gecikmenin uzamasının sebeplerinden bir tanesi de zorunlu hale gelen acil durum çağrı sisteminin (e-call) araçta uygulanmaya başlaması olarak gösterildi.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

İlk kez 11 yıl önce tanıtılan B-SUV modeli Juke, dünya çapında yaklaşık 1.5 milyon adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Büyüyen boyutları, 115 beygir gücündeki 1.0 turbo motoru teknolojik özellikleri ile gecikmeye rağmen iddialı giriş yaptıklarını vurgulayan Nissan Türkiye Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, “Dünyada ve Türkiye’de SUV sınıfının öncüsü Nissan olarak, iddialı ve güçlü teknolojik donanımıyla Yeni Juke’u SUV araçlarının büyük ilgi gördüğü Türkiye’de müşterilerimizle buluşturmaktan mutluyuz. Nissan Intelligent Mobility teknolojilerine sahip Yeni Juke, standart olarak sunduğu güvenlik özellikleriyle, müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak” şeklinde konuştu.

850 BİNİ GÖREBİLİRİZ

2021 yılında otomotiv pazarının geçtiğimiz yılın üzerine çıkabileceğini belirten Emre Doğueri, “2020 yılı tüm olumsuz koşullara rağmen büyüme ile kapandı. 2021’de ise bunun yaklaşık olarak yüzde 10 daha üzerine çıkabileceğini öngörüyoruz. Ocak ayındaki rakamlara baktığımızda yıl sonu 800 hatta 850 bin adet seviyelerinde kapanacağını düşünüyorum. Biz de marka olarak 25 bin seviyesine çıkmayı hedefliyoruz. Bunda yeni Juke’un ve son çeyrekte piyasaya sunacağımız Qashqai etkisi olacak” dedi.