Otomotiv pazarı eylülde daraldı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), eylül dönemine ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11.6 daralarak 85 bin 540 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 14.6 azalarak 67 bin 434 adede, hafif ticari araç pazarı yüzde 1.6 azalarak 18 bin 106 adede geriledi. Bu dönemde pazar, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33.4 arttı.

Ocak-eylül dönemini kapsayan dokuz aylık dönemde ise otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 0.9 artarak 673 bin 73 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8.4 azalarak 174 bin 619 adet oldu. Dokuz ayda yaklaşık 850 bin adede ulaşan satış rakamı ve kredisiz işlemlere rağmen aylık 85 bin adetlik tempo, markaların kampanyalara hazırlandığı son çeyrekte otomotiv pazarının 1.1 milyon adedinin üzerinde bir seviyede kapanacağının göstergesi oldu.

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EYLÜLDE RENAULT LİDER

Eylül ayında en çok otomobil ve hafif ticari araç satan marka 9 bin 683 adetle Renault oldu. Bu markayı 7 bin 721 adetle FIAT ikinci, 7 bin 351 adetle Ford üçüncü, 5 bin 841 adetle Volkswagen dördüncü ve 5 bin 55 adetle Peugeot sırada takip etti. Dokuz aylık toplam satışlara bakıldığında ise FIAT markası 100 bin 992 adetle (yüzde 11.9 pazar payı) liderliğini sürdürürken; Renault 92 bin 191 adetle ikinci, Ford 68 bin 482 adetle üçüncü, Volkswagen 63 bin 116 adetle dördüncü, Chery 47 bin 997 puanla beşinci, Peugeot 47 bin 909 adetle altıncı, Hyundai 43 bin 576 adetle yedinci oldu.



Premium sınıfta ise Mercedes-Benz dokuz ayın sonunda gerçekleştirdiği 26 bin 423 adetlik satışla liderliğini sürdürdü ve pazardan yüzde 3.1 puan pay aldı.