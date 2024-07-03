Otomotiv pazarı bayram dinlemedi

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Otomotiv pazarı yılın ilk aylarındaki temposunu dokuz günlük bayram dönemine rağmen haziranda da kesmedi. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 azalsa da 100 bin eşiğini geçti ve 106 bin 238 adede ulaştı. İlk altı aylık satışlar ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı ve rekor kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, binek otomobil satışları yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 7.3 oranında arttı, 462 bin 955 adet seviyesine çıktı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 8.7 geriledi ve 115 bin 26 adede geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalamasına göre yüzde 40 arttı.

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TEMMUZ KARARLARI SATIŞLARI TETİKLEDİ

Araç fiyatlarındaki yükselişin arkasında, kredi maliyetleri ve yüksek faizlere rağmen biriken talep, filo satışları, engelli alımları gibi birçok etken var. Hazirandaki satışlarda ise 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde devreye girecek iki önemli düzenleme rol oynadı. Öncelikle üreticiler, 7 Temmuz’da başlayacak yeni standart güvenlik donanımlarını şart koşan (GSR2) düzenleme öncesi, stoklarında bu standartlara uymayan modelleri eritmek için ek kampanyalar düzenledi. Bununla birlikte Çin’den gelen araçların fiyatlarını artırması beklenen ve 8 Temmuz’da devreye alınacak ilave gümrük vergileri de Çinli araçlara talebi artırdı.

HANGİ MARKA NE KADAR SATTI

Haziranda toplam satışlarda lider 12 bin 809 adetle Fiat oldu. Renault 11 bin 334 adetle ikinci, Ford 7 bin 649 adetle üçüncü, Chery 7 bin 511 adetle dördüncü ve Volkswagen 6 bin 739 adetle beşinci sırada yer aldı. Binek otomobil pazarında liderlik ise 9 bin 672 adetle Renault markasının olurken bu markayı, 9 bin 46 adet otomobil satan Fiat ikinci, 7 bin 511 adet otomobil satan Chery üçüncü olarak takip etti.

TESLA’YA TÜRKİYE’YE ÖZEL MODEL DOPİNGİ

Haziran ayında tamamen elektrikli otomobil pazarı 8 bin 32 adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında teslimatları 10 adede kadar gerileyen Tesla, haziran ayında Türkiye’ye özel olarak ürettiği yüzde 10 ÖTV dilimine giren düşük güçteki motora sahip Model Y’nin teslimatlarına başlayarak adeta dipten döndü. ABD’li marka haziranda 2 bin 670 adet Türkiye’ye özel Model Y teslimatı gerçekleştirerek pazarın lideri olurken, Togg haziran ayında 1.733 adet T10X teslimatı gerçekleştirdi. İlk altı aylık sonuçlarda ise Togg 13 bin 21 adet teslimatla liderliğini korurken Tesla 3 bin 82 adetle ikinci, KG Mobility 2 bin 522 adetle üçüncü sırada yer aldı.