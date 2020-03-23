Otomotiv kalbini teknolojiye bağladı

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün etkileri yavaş yavaş büyüdü. Önce Çin’deki fabrikaların kapatılması ile başlayan ufak çaplı kriz, otomotiv ilk kuvvetli darbeyi Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptali ile vurdu. Çözüm teknoloji ile geldi, markalar basın lansmanlarını, toplantılarını ve seyahatlerini iptal ederek tanıtımlarını dijital ortama taşıdı.

Virüsün etkisi ile Toyota, Ford Otosan, Honda, Mercedes markaları Türkiye’deki üretimi askıya aldıklarını açıkladı. Tofaş ve Renault üretimlerine devam ederken, Hyundai’de ise henüz planlanan tatil dışında üretim durmuş değil.

MARKALAR SOLUNUM CİHAZI ÜRETECEK

Avrupa’da virüsün yayılma hızı ile birlikte en büyük problem hastanelerdeki solunum cihazlarının hasta sayılarına yetersiz kalması oldu. Buna çözüm ise otomotiv sektöründen geldi. Önde gelen otomotiv üreticisi markalar, solunum cihazı üretebileceklerini açıkladılar. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun.” ifadesini kullandı. VW ise; “İlgili planı alır almaz elimizdeki 3 boyutlu printerlar ile üretime başlayabiliriz” açıklamasını yaptı.

FORMULA 1’DE SANAL YARIŞLAR

Formula 1’de koronavirüs nedeniyle üst üste ertelenen yarışların yerine sanal grand prix’ler yapılacağı açıklandı. Dijital ortamda gerçekleşecek yarışların ilki 22 Mart’ta TSİ 23.00’te Bahreyn Grand Prix’si olacak ve 28 tur sürecek.

SENARYO DEĞİŞEBİLİR

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Şu an için tedarik konusunda marka olarak bir sıkıntımız bulunmuyor ancak fabrikalar nisandan sonra açılmazsa ve süre uzarsa çok farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalabiliriz” şeklinde görüş belirtti. Türkiye otomotiv sektörünün ilk aşamada ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamış olması uzun vadede etkisiz atlatacağı anlamına gelmiyor.

İKİ HAFTADA DÜZELMEZ

Daimler Çalışma Konseyi Başkanı Michael Brecht, “Bu kriz sanıldığı kadar hızlı aşılmayacak, artık kimse iki hafta sonrasında araç bulabileceğine inanmamalı. Şu anda, insanların birkaç hafta içinde tekrar otomobil satın alacağına dair inancım yok. Bu gelişmeler sonucunda ekonomik bir kriz gelişebilir. Bu krizi yönetmek zorundayız” dedi.

İHRACAT DÜŞECEK

Taşit Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Avrupa otomotiv pazarındaki düşüşün mart ayında daha da artacağını vurgulayarak, “Araç üreticileri üretime ara vermeye başladılar ve bunun yansıması olarak Türk otomotiv tedarik sanayisi de değişik seviyelerde önlem almak zorunda kalıyor. Üyelerimizin yüzde 80’i bu ayın son haftasında üretimi azaltacak. Yüzde 15’i ise 20 Mart’tan itibaren 2 haftalığına işletmelerini kapatma kararı aldı” diye konuştu. Kanca, “Bunun yansıması olarak Türk otomotiv tedarik sanayisi de değişik seviyelerde önlem alıyor. 2020 yılı ihracatımızın yaklaşık yüzde 20 azalma riski taşıyor” dedi.

TÜRKİYE’DE OTOMOTİV NASIL ETKİLENİR?

Virüsün Türkiye otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkileri görülmeye başlandı. İç pazarda mart ayı itibariyle etkiler çok ciddi şekilde hissedilmese de ihracatta Avrupa ülkelerinden gelen sipariş iptalleri olumsuzlukları beraberinde getiriyor.





VİRÜS PAZARI KÜÇÜLTMEYECEK

Yaşanan gelişmeler nedeniyle sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, buna rağmen sene başında ön gördükleri 710 bin adetlik pazar tahminlerinde değişiklik olmayacağını söyledi. Koronavirüs salgınına rağmen talebin artmaya devam ettiğine de dikkatleri çeken Yalçın, “Salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor” ifadelerini kullandı. Yalçın, orta vadede ikinci el fiyatlarındaki suni artışın da sıfır araçtaki tedarik sıkıntısından dolayı bir süre daha devam edeceğini belirtti.