Otomotiv ihracatında Bursa liderliği Kocaeli'ye kaptırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayında Türkiye'nin 63 ilinden otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.



OTOMOTİV İHRACATINDA BAŞI ÇEKEN İLLER

Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Kocaeli, 659 milyon 373 bin dolarla şubat ayında en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Ocak ayında zirvede bulunan Bursa, şubat ayında ise 647 milyon 446 bin dolarla ikinci ve İstanbul'da 496 milyon 488 bin dolar ihracatla üçüncü sırada konumlandı. Ardından 399 milyon 984 bin dolarlık dış satımla Sakarya ve 80 milyon 589 bin dolar ihracatla Ankara sıralandı.

Bu yılın şubat ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında, Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 40 artarken, Bursa'nın yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 14 ve Ankara'nın yüzde 22 azaldı. İstanbul'un ihracat miktarı ise neredeyse değişiklik göstermedi.



EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI ALMANYA OLMAYA DEVAM ETTİ

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar şubat ayında 347 milyon 718 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 302 milyon 341 bin dolarla Fransa ve 277 milyon 50 bin dolarla Birleşik Krallık izledi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 228 milyon 422 bin dolarla İtalya dördüncü ve 168 milyon 645 bin dolarla İspanya beşinci olarak yer aldı. ABD ise otomotiv ihracatında şubat ayında 102 milyon 978 bin dolarla sekizinci sırada konumlandı.



BİRLEŞİK KRALLIK'A OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 37 ARTTI

Bu yılın şubat ayı ile geçen yılın şubat ayı kıyaslandığında Fas'a otomotiv ihracatında yüzde 65'lik artış gerçekleşti. Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı Birleşik Krallık'a ise otomotiv ihracatında yüzde 37'lik artış kaydedilirken, Rusya Federasyonu'na ihracat artışı yüzde 12 oldu.

Bu dönemde Almanya'ya ihracat yüzde 3, Fransa'ya yüzde 7 ve İspanya'ya yüzde 8 arttı. İtalya'ya ise yüzde 4, Hollanda'ya yüzde 32 ve ABD'ye yüzde 14 geriledi.