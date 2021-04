Otomotiv hız kazandı

TÜRKİYE otomotiv pazarı 2021’e hem iç pazar, hem üretim, hem yan sanayi hem de satış sonrasında büyümesini sürdürüyor. Mart ayında rekor kıran otomotiv pazarı ile birlikte Avrupa’da yaşanan hafif toparlanmanın yansımasıyla hem ana sanayide hem de yan sanayide ihracat adetleri de yukarı yönlü seyretmeye başladı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) de, yılın ilk çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS’nin 2021 Yılı İlk Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yurtiçi satışlarında, istihdam ve ihracatta yükseliş yaşandı. Ankette; yılın ilk çeyreğinde, üyelerin yurt içi satışlarının 2020’nin son çeyreğine göre ortalama yüzde 4.17 artış gösterdiği belirlendi. Dağıtıcıların satışlarında yüzde 2.35, üreticilerde ise yüzde 6.09’luk artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde, üyelerin yurt içi satışları; geçen yılın aynı dönemine göre de ortalama yüzde 13.41 arttı.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Ankete göre; 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ortalama yüzde 20’ye yakın artış beklendiği belirlendi. Dağıtıcı üyelerin; satışlarında yüzde 21.3, üreticilerin de yüzde 17.66’lık artış beklediği gözlemlendi. Çalışmada; tahsilat süreçleri de ele alındı. Bu kapsamda katılımcıların üçte ikisi, yılın ilk çeyreğinde tahsilat süreçlerinde, 2020’nin son çeyreğine göre herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

İHRACAT ARTIYOR

Dağıtıcı firmaların yüzde 61.8’inin, üretici firmaların yüzde 81.2’sinin ihracat yaptığı belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde üretici üyelerin ihracatları, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 9.6 oranında arttı. Çalışmada geçen yılın ilk çeyreğine göre, bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında ihracattaki değişim de ele alındı. Yılın ilk çeyreğinde üretici üyelerin ihracatları, dolar bazında 2020’nin ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 13.91 oranında artış gösterdi.

KARGO MALİYETLERİ VE TESLİMAT PROBLEMLERİ

SEKTÖRDE 2021’in ilk çeyreğinde yaşanan problemlerin başında “döviz kurlarındaki hareketlilik” gelirken, “kargo maliyet/teslimat problemleri” ve “tedarik problemleri” yer aldı. “Pandemi sebepli motivasyon kaybı” ve “gümrüklerde yaşanan problemler” ile ilgili sorun yaşanan üye sayısında ise geçen yıla göre düşüş yaşandı. Katılımcıların yüzde 93.9’u yaşadıkları öncelikli problemin “döviz kuru/kur artışı” olduğunu söylerken, aynı yanıtı verenlerin oranının geçen yıl yüzde 87.1 olduğu belirlendi. Ankete göre, “kargo maliyetleri/teslimat problemleri” yaşayan üyelerin oranı bu yıl yüzde 52.9’dan yüzde 65.2’ye çıktı. “İş ve ciro kaybı” yaşadığını belirtenlerin oranı yüzde 28.8 olurken, söz konusu oran geçen yıl yüzde 21.4’tü. Yılın ilk çeyreğinde nakit akışında sorun yaşayan üyelerin oranında da düşüş yaşandı. Söz konusu sorunu yaşayan üyelerin oranı geçen yıl yüzde 37.9’a ulaşırken, bu oran 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 28.8’e kadar düştü.

İF TASARIM ÖDÜLÜ’NÜ TÜRKİYE’YE GETİRDİ

TOGG, 2022 yılı son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award’da, Türkiye’den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu. TOGG tasarım ekibinin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina’nın stratejik ortak olarak işbirliği ve Murat Günak’ın yönlendirmesiyle tasarlanan C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle layık görüldü. Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954 yılından bu yana verilen iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje yarıştı. 21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi, dünyanın en iyi tasarımlarını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaptı. TOGG, mobilite alanında iF Tasarım Ödülü’nü alan ilk Türk markası oldu. Murat Günak’ın yönlendirmesiyle TOGG tasarım ekibi tarafından Pininfarina işbirliğiyle tasarlanan TOGG C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle hak kazandı. TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.

‘ÖZGÜN TASARIM’

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, iF Design Awards’ta ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, “Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3’e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina’nın seçimi sürecinde, yakın zamanda Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak’tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

50 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

YILLIK 1.7 milyar dolarlık ihracatı, 2.5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı sıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyük tedarikçi yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın TOSB’daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı. Beyçelik Gestamp’ın 50 milyon Euro’luk yatırımla (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) TOSB’da kuracağı yeni fabrika yatırımının önümüzdeki yıl üretime geçmesi bekleniyor. Toplamda 70 bin metrekarelik alana kurulacak üretim tesisi, TOSB’da tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla dikkat çekiyor. Bu fabrika 750 kişiye ek istihdam sağlayacak.

770 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

MERCEDES-EQ markasının lüks sınıftaki tamamen elektrikli ilk otomobili EQS, dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı. EQS, lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler mimariye dayanan ilk model olmasıyla dikkat çekiyor. Teknoloji, tasarım, işlevsellik ve bağlanabilirlik özelliklerini birleştiren EQS, hem sürücüye hem de yolculara odaklanıyor. 770 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunabilen ve 300 kilometreye kadar (WLTP) menzil için 15 dakikada şarj edilebilen EQS modelinin, 2021’in son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz, Ambition 2039 girişiminin bir parçası olarak önümüzdeki 20 yıl içinde karbon nötr yeni bir araç filosu sunmayı hedeflerken, 2030 yılında ürün gamında bulunan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve şarj edilebilir sistemlerle donatmayı planlıyor.

D-SUV KODIAQ YENİLENDİ

SKODA’NIN D segmentindeki SUV modeli Kodiaq yenilendi. Çek üreticinin yeni tasarım ve yeni teknolojilere sahip olan Kodiak modeli ağustos ayından itibaren Türkiye yollarına çıkacak Makyajlanan Kodiaq’ın ön bölümü yeniden tasarlanarak görücüye çıktı. Aracın kaputu yükseltilerek yeni bir ön ızgara kullanılmış. Ön farları daha dar dizayn edilmiş SUV’da LED farlar standart olarak sunulmaya başlanmış ve full LED ön far grubu matrix özellikli olarak gelecek. 7 koltuk seçeneği de bulunan araçta donanıma göre 8 veya 12 inç ekran bulunuyor. Yeni Kodiaq, 150 ile 245 beygir arasında değişen güçlere sahip İki dizel ve üç benzinli motor seçeneğine sahip.

KORELİNİN YENİLENEN SEDANI TÜRKİYE’DE

HYUNDAI Assan, Parametrik Dinamik tasarıma sahip olduğunu vurguladığı yeni sedan modeli Elanta’yı Türkiye’de satışa sundu. Sedanlar arasında fark yaratması hedeflenen aracın, 5 farklı donanım seviyesi bulunuyor. Teknolojik donanımlara sahip Elantra’nın başlangıç fiyatı 231 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Elite Plus donanımlı versiyonunun fiyatı ise 410 bin TL. Yeni Elantra, markanın Türkiye’de 2021 yılında lansmanını yapmayı planladığı beş modelden ilki konumunda. Sedan segmentine farklı bir bakış açısı getirmesi hedeflenen otomobilin, Türkiye lansmanı online basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Yeni Elantra’nın online basın toplantısında, açılış konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai’nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan Elantra, 30 yılda 250’den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise ocak ayında kazandığı prestijli ‘Kuzey Amerika Yılın Otomobili’ ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı. Model, her nesliyle kendi segmentinde çıtaları yükselten ve çok sevilen bir model. Umarım yeni modelimiz, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir” dedi.

KARSAN’DAN UKRAYNA ÇIKARMASI

KARSAN ürün yelpazesiyle dünya kentlerinin ulaşımında rol model olmaya devam ediyor. Son olarak ulaşım altyapılarının geliştirilmesi konusunda Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde düzenlenen Uluslararası Mintrans Forum’a Jest ve Atak modelleriyle katılan Karsan, Kharkiv Belediye Meclisi ile iş birliği sözleşmesine imza attı. Marka, Kharkiv kentinin modernleşmesi kapsamında güçlendirilecek ulaşım altyapısına, bilgi ve ürün gamıyla destek verecek ve kente yapılacak toplu taşıma araç yatırımında söz sahibi olacak. Sözleşmenin ardından düşüncelerini paylaşan Kharkiv Belediye Başkan Vekili İgor Terekhov, yatırım kapsamında 500 adetlik araç alımı planlandığını, 6 ve 8 metrelik araçların ilk 150 adedinin ise bu yıl içerisinde alınacağını ve bu doğrultuda Karsan ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

ÜRETİM YATIRIMI

Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, Kharkiv şehrinde kent belediyesiyle işbirliği anlaşmasına imza atmaktan duydukları mutluluğu belirterek, “Karsan’ın gelecek vizyonu, sunmuş olduğu ürün yelpazesiyle Avrupa’nın gelişmiş ve gelişmekte olan birçok kentine ilham kaynağı oluyor. Ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ve teknolojik ürün yelpazemizle fark edilmeye devam ediyoruz. Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık. İlerleyen dönemde Ukrayna pazarındaki potansiyele bağlı olarak, Kharkiv’de üretim yatırımı yapma konusunu ise detaylı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara