Otomotiv gazetecilerinin oylarıyla 7 finalistin arasından seçildi: Yılın otomobili Togg T10X

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Togg T10X’in birinci olarak seçilmesinden sonra Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çağ Günaçar sözlerine şöyle devam etti: “Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye’de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları adına aldık.”

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‘BİR MARKA HALİNE GELDİ’

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık ise gece yaptığı konuşmada, “Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye’deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurtdışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor. Bu OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı” ifadelerini kullandı.

Önceki gece Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törende 3 farklı kategorideki birinciler de belli oldu.

İNOVASYON ÖDÜLÜNÜ DE ALDI

‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü Gökçeada’da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, ‘Yılın İnovasyonu’ ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan ‘Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu’ ile Togg markasına ve ‘Yılın Tasarımı’ kategorisi ödülü de Kia EV9’a verildi.