Otomotiv devlerinden 3.3 milyar TL kâr

Söz konusu şirketlerin toplam net kârı, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 183.2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya yükseldi. İlk çeyrekte otomotiv satışları yüzde 73.1, aktifleri yüzde 46.5 ve öz kaynakları yüzde 29 arttı. Söz konusu dönemde Otokar’ın kârını yüzde 381.7 arttırarak 22.3 milyon liradan 107.4 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 189.1 arttıran Ford Otosan, 1 milyar 819.4 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 616.7 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, onu 406.5 milyon lira kârla Doğuş Otomotiv takip etti. Türk Traktör bu yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 314.6 arttırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde zarar eden Tümosan Motor ve Traktör ile Anadolu Isuzu sırasıyla 27.2 milyon lira ve 7.6 milyon lira kâr açıkladı. 2020’nin ilk çeyreğinde 8.4 milyon lira zarar eden Karsan’ın zararı 2021’in birinci çeyreğinde 16.8 milyon liraya çıktı.



SATIŞLAR YÜZDE 73 ARTTI

Borsada işlem gören 8 şirketin 7’si 2021’in ilk çeyreğinde satışlarını arttırırken, toplam artış yüzde 73.1 oldu. Satışlarını en çok artıran şirket yüzde 141.3 ile Tümosan Motor ve Traktör olurken, en çok satışı 16 milyar 254 milyon lirayla Ford Otosan gerçekleştirdi. Ford Otosan’ın satışları yüzde 73.5 artış gösterdi. Tofaş 6 milyar 447 milyon liralık satışla bu alanda ikinciliği elde ederken, ardından 6 milyar 195 milyon TL ile Doğuş Otomotiv geldi. , Karsan’ın satışları yüzde 29.9 azalışla 187.7 milyon liraya indi.

ÖZ KAYNAKLARI % 29 YÜKSELDİ

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin tamamı aktiflerini ve öz kaynaklarını artırırken, geçen yılın ilk çeyreğine göre aktif ve öz kaynak toplamları sırasıyla yüzde 46.5 ve yüzde 29 yükseldi. Söz konusu 8 şirketin aktif toplamı 46 milyar 598 milyon liradan 68 milyar 274 milyon liraya, öz kaynak toplamı ise 11 milyar 910 milyon liradan 15 milyar 364 milyon liraya çıktı. Doğuş Otomotiv, aktiflerini yüzde 71.2, öz kaynaklarını yüzde 53.1 artırarak bu bilanço kalemlerinde en iyi performansı gösteren şirket oldu. Doğuş Otomotiv’i yüzde 59.3 aktif ve yüzde 50.6 öz kaynak artışıyla Ford Otosan izlerken, şirket ayrıca 26 milyar 446 milyon liralık aktif ve 6 milyar 48 milyon lira ile en çok öz kaynağa sahip şirket konumunu sürdürdü. Öz kaynaklarını en az arttıran şirket yüzde 6.2 ile Anadolu Isuzu, öz kaynak değişimi en az olan şirket ise yüzde 1.5 artışla Tofaş Otomobil Fabrikası oldu.

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