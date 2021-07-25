Otomotiv devinin başı belada! ABD'li şirketle davalık oldu

Yayınlanan açıklamada GM, Ford'un BlueCruise adını kullanmasının GM'nin Super Cruise ticari markasını ve Cruise'un ticari markasını ihlal ettiği ifade edildi.

GM yaptığı açıklamada, "GM, Ford ile ticari marka ihlali sorununu dostane bir şekilde çözmeyi umarken, markalarımızı şiddetle savunmaktan, ürünlerimizin ve teknolojimizin birkaç yıldır pazarda kazandığı öz sermayeyi korumaktan başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜLEMEDİ

Cuma günü açılan davada GM, otomobil üreticilerinin konu hakkında "uzun tartışmalar" yaptıklarını ancak anlaşmazlığı çözemediklerini söyledi. Ford, Kaliforniya'daki federal mahkemede açılan davayı "haksız ve anlamsız" olarak nitelendirdi.

GM davada "Ford ne yaptığını biliyordu. Ford'un GM ve Cruise tarafından kullanılan bir çekirdek işareti kullanarak yeniden markalaşma kararı, kaçınılmaz olarak kafa karışıklığına neden olacaktır" dedi.

GM, 2012'de sürücü yardımı teknolojisi için Super Cruise adını kullanacağını duyurdu ve 2017'den beri bu adı kullanarak teknolojiyi pazarlıyor.

GM'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Cruise'un sürücüsüz araç birimi 2013'ten beri faaliyet gösteriyor. Ford, bu yıl sürüş teknolojisi için BlueCruise adını kullanacağını duyurdu.

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