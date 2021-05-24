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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 08:34 | Son Güncelleme:

Otomotiv devinden flaş karar! Çip krizi vurdu... Fabrikası kapanıyor

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Otomotiv devinden flaş karar! Çip krizi vurdu... Fabrikası kapanıyor

Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini haziran ayında geçici süre durduracak.

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

Çip krizinin esas sebebi ne
Çip krizinin esas sebebi ne?

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

Çip krizi büyüyor
Çip krizi büyüyor

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

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