Otomotiv devinden 14 ödül birden aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Gözler Kabinede Masada 4 önemli başlıkGözler Kabine'de! Masada 4 önemli başlık#Kabine Toplantısı
72 milyar liralık döviz bozduruldu Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı72 milyar liralık döviz bozduruldu! Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı#Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Yeni kaleci gece yarısı İstanbulda Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...Yeni kaleci gece yarısı İstanbul'da! Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...#Inaki Pena
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
Şirket içinden gelen başkanŞirket içinden gelen başkan#THY
Görüntüler şoke etti Alarma geçtiler... ABDden uyarı geldiGörüntüler şoke etti! Alarma geçtiler... ABD'den uyarı geldi#Kuzey Kore
Türk kaptan can verdi Çinin Covid-19 inadıTürk kaptan can verdi! Çin'in Covid-19 inadı#Çin
BES’te altın bereketiBES’te altın bereketi#BES
Türk malı maske Atina’yı karıştırdıTürk malı maske Atina’yı karıştırdı#Yunanistan
Atina’yı ayağına getirdiAtina’yı ayağına getirdi#Umut Evirgen
Hande Doğandemir: Cardi B bana taktıHande Doğandemir: Cardi B bana taktı#Hande Doğandemir
Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soruKılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soru#Kılıçdaroğlu
Terörle mücadelede zayıf halka: SiyasetTerörle mücadelede zayıf halka: Siyaset#PKK
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomotiv devinden 14 ödül birden aldı

#VOLVO Car Turkey#Ödül#Mükemmellik Ödülleri
Otomotiv devinden 14 ödül birden aldı

VOLVO Car Turkey’in düzenlediği, en iyi yetkili satıcı ve servislerin belirlendiği, Mükemmellik Ödülleri’nin kazananları belli oldu. 2020 ve 2021 yıllarının değerlendirildiği etkinlikte Arkas Otomotiv ve Volcar şubeleri, 2011 yılından bu yana verilen ödüllerde yüzde 78 ile en yüksek oranı yakalayarak 5 kategorideki toplam 18 ödülden 14’ünü evine götürdü.

Haberin Devamı

Satış ve servis puanlarının birlikte değerlendirilerek belirlendiği 2021’in Başkanlık Ödülü Arkas Zeytinburnu’nun, 2020’nin Başkanlık Ödülü ise Volcar İzmir’in oldu. Başkanlık Ödülü, her alanda en iyinin iyisi olana verilen, Mükemmellik Ödülleri arasındaki prestijli ödül olarak öne çıkıyor.

7 VOLVO ŞUBESİ

2021 yılının En İyi Yetkili Satıcısı kategorisinde Volcar İzmir ikinci olurken, En İyi Servis Ödülü’nde birinciliği Arkas Zeytinburnu, ikinciliği Volcar Altunizde ve üçüncülüğü Arkas Bursa elde etti. 2021’in En iyi VPS Uygulaması kategorisinde de Arkas Zeytinburnu birinci oldu. 2021 yılının En İyi Satış Danışmanı ise Volcar İzmir’den Burak İldemir seçildi. 2020 yılının En İyi Yetkili Satıcısı Volcar İzmir olurken, Arkas Bursa üçünlüğü aldı. Aynı yılın En İyi Yetkili Servis Ödülü’nde Arkas Zeytinburnu birinci, Volcar Altunizade ikinci ve Volcar İzmir üçüncülüğü kazandı. 2020’nin En İyi VPS Uygulaması’nda ise Volcar İzmir ipi göğüsledi. Sektörde 16 yıldır faaliyet gösteren Arkas Otomotiv ve toplam 7 Volvo şubesiyle Volvo Car Turkey’in yetkili satıcısı ve servisi olan Volcar; İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara’da satış ve servis hizmetlerini kaliteden ödün vermeden sürdürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#VOLVO Car Turkey#Ödül#Mükemmellik Ödülleri

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz