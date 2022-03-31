Otomotiv devi üretimini durdurdu! Şirketler peş peşe açıklıyor

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, arz sıkıntısını gerekçe göstererek perşembe günü Çin Şanghay'daki fabrikasını kısmen kapattı.

Volkswagen, "tedarikçilerden parça eksikliği" nedeniyle Şanghay'daki fabrikasını kısmen kapatacağını söyledi. Otomobil üreticisi, koronavirüs vakaları yükselirken bu ayın başlarında fabrikasını kapattı.

Bu ayın başlarında bir Volkswagen sözcüsü, "Şu ana kadar üretimde kaybettiklerimizi, durum düzeldiğinde ek vardiyalarla geri kazanabiliriz" dedi. Volkswagen, son fabrika kapanma işini ne kadar süreceğini söylemedi.

TESLA DA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde elektrikli araç devi Tesla, Çin’de artan Kovid-19 vakaları nedeni ile Şanghay’daki fabrikasını iki gün kapatma kararı almıştı.

Tesla’nın askıya alma süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz işçilere bilgi vermediği belirtildi. Tesla'nın hacim olarak en büyük fabrikası olan Giga Shanghai, Avrupa'ya önemli sayıda Model 3 ve Model Y ismindeki otomobillerini ihraç ediyor.

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Fabrikanın günde yaklaşık 2 bin araç üretmesi nedeniyle, iki günlük duraklamanın bile Tesla'nın üretimini önemli ölçüde azaltacağı ve bu durumun teslimatlardı gecikmelere sebep olacağı öngörülüyor.

APPLE TEDARİKÇİSİ DE FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Foxconn, Huawei ve Tencent gibi teknoloji şirketlerinin ülkedeki merkezi olan 17,5 milyonluk Shenzhen kentinde hayati önemde olmayan sektörlerde faaliyetler durduruldu. Apple’ın tedarikçilerinden Foxconn, kentteki iki büyük üretim tesisinde faaliyetlere ara verildiğini açıkladı.

EKONOMİSTLER ENDİŞELİ

Ekonomistler, Şanghay'daki yavaşlamanın dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyümeyi etkileyeceğinden endişeliler. Resmi veriler Çin'in imalat ve hizmet sektörlerinin bu ay beklenenden daha hızlı yavaşladığını gösterdi.

Bununla birlikte, UBS'nin Çin baş ekonomisti Tao Wang, Şanghay ve diğer Çin şehirlerindeki kilitlenmelerin üretim üzerinde "çok az etkisi" olabileceğini söyledi.

KAPATMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞLARDI

Öte yandan Çinli yetkililer, Şanghay'ı kapatmamak için çok uğraşmış, hatta kentin Covid-19 salgını ile mücadele biriminde görevli Wu Fan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şanghay kentini kapatmak Güney Çin Denizi'ndeki kargo gemilerini denize mahkum etmektir" demişti.