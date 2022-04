Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Fransız Citroen’in Türkiye yapılanması, pandeminin neden olduğu yıkıcı etkilere rağmen krizi fırsata çevirdi. Türkiye ofisi, son iki yılda elde ettiği satış rakamlarıyla Citroen’in global satışlarında Avrupa ve Çin’in ardından 7. sıraya yerleşti. Markanın son yıllarda Türkiye’de yakaladığı satış grafiği Citroen’in global CEO’su Vincent Cobée’nin de dikkatini çekti. Geçtiğimiz hafta sırf bu yüzden İstanbul’a gelen Cobée, bizim de davetli olduğumuz toplantıda sınırlı sayıda gazeteciyle bir araya geldi. Citroen CEO’su Cobée yaptığı açıklamada, Türkiye’nin beklentilerine uygun ‘ekonomik’ bir otomobil modeli üzerinde çalıştıklarını ve bu modelin global lansmanını haziran ayında ülkemizde gerçekleştireceklerini ilk kez dünyaya buradan duyurdu.

TÜRKİYE KİLİT ROLDE



Cobée’nin Türkiye ile ilgili verdiği mesajlar ise oldukça dikkat çekiciydi. Citroen’in geçmişte Avrupa dışında ciddi bir pazar payına sahip olduğunu ancak son yıllarda bunun değiştiğini belirten Cobée, İran’ın kapanması ve Çin’deki hacmin azalmasıyla yönlerini tekrar Avrupa’ya döndüklerini hatırlattı. “Şimdi artık Avrupa’yı ve Avrupa dışını yeniden dengeliyoruz” diyen Cobée, Türkiye’nin rolüne işaret ederek şöyle konuştu: “Bu noktada Türkiye etkileyici bir pazar. Genç nüfusu, alım isteği ve zevkleri farklı... Türkiye otomotiv pazarı, şu anda bundan 5 yıl önce olduğu noktada değil. Dolayısıyla burada çok yüksek bir potansiyel var. Benim işim ise doğru, uygun teklifi yaratmak. Yani nüfusun, buradaki halkın beklentilerini karşılayacak doğru ürünle gelmek. Daha fazla ürün sunarak aynı zamanda orta sınıfa da hitap edecek şekilde ürünlerimizi hazırlamalıyız.

İKİNCİ LANSMAN SİNYALİ

Bugün, Türkiye ve birkaç başka pazar sayesinde daha rekabetçi pozisyonumuzu dünyada yeniden oluşturuyoruz. Haziran sonunda tekrar Türkiye’yi ziyaret edeceğim. Çünkü burada global bir lansman yapacağız. Büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz havzasına, Avrupa’yla, Kuzey Afrika’yla Türkiye’ye ve etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak.”

Araçla ilgili çok detay vermeyen ancak aracın sonradan elektrikli versiyonları da çıkabilecek bir model olacağını belirten Cobée, “Bunun da ötesinde bir sonraki sene yine geleceğim” diyerek hem markanın rekabetçi modellerde Türkiye’yi merkez seçtiğinin hem de ikinci bir modelin dünya lansmanının yine ülkemizde yapılacağının sinyalini verdi. Cobée ayrıca, Türkiye’nin Citroen’in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu da söyledi.

BURADAKİLER BİZE ‘HAKSIZSINIZ’ DİYOR

VINCENT Cobée, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ve Pazarlama Direktörü Zeynep Durusu’nun da katıldığı toplantıda, “Son iki sene içerisinde dünya otomotiv pazarında ciddi düşüşler ve küçülmeler yaşandı. Bu ekip, bir yandan pazarın yardımıyla ama bir yandan da kendi dayanılıkları, konuya adanmışlıkları, performansları sayesinde tam bir zincirle büyümeyi başardı. Ben onları tebrik etmek, desteğimi vermek için buradayım. Ami’yi ilk etapta Türkiye’ye lanse etmeyi planlamıyorduk. Ancak, bu ekibin tutkusu karşısında bunu gerçekleştirdik. Bizlerle konuşuyorlar ve bize ‘Haksızsınız, yapılması gereken doğru şey budur’ diyebiliyorlar” diye konuştu.

‘TÜRKİYE SANILANDAN HIZLI ELEKTRİKLENECEK’

EYLÜL ayında Türkiye’de elektrikli C4 satmaya başlayacaklarını da belirten Citroen CEO’su şöyle konuştu: “Bundan sonra her yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz üründe de elektrikli seçeneğimiz olacak. Ben açıkçası elektrikli pazarının Türkiye’de sanılandan çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu konu elbette altyapının ne kadar hızlı gelişeceğiyle paralel bir durum ancak müşteri kabulünün hazır olduğunu söyleyebilirim.”

ÇİP KRİZİ ETKİSİ DEVAM EDECEK

KÜRESEL otomotiv sektörünün en önemli problemlerinden birisi haline gelen çip kriziyle ilgili sorularımızı da yanıtlayan Cobée, “Otomotiv endüstrisinin çip problemiyle ilgili özellikle bu sene çok büyük bir gelişim beklemediğimizi söylemem gerekiyor. Bunun en önemli nedeni ise çip imalatının süresinin uzun olması. Çip üretimi kapasitesini artırmak için önemli bir süreye ihtiyacımız oluyor. Çip endüstrisi için elektronik alet pazarı otomotiv endüstrisine oranla daha yüksek kâr getiren bir sektör. Bu nedenle otomotiv ikinci planda kalıyor. Bu noktada biraz daha zaman gerektiğini belirtmem gerekiyor” diye konuştu.





ŞARJ İSTASYONLARINA 300 MİLYON TL DESTEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlamak üzere “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı”nı başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başvuruya açılan programı, Twitter hesabı üzerinden, “Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye’nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon lira bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

81 İLDE KURULACAK

Destek programı ile hızlı şarj istasyonu kurulumuna hibe verilecek. Toplam bütçesi 300 milyon lira olan hibe desteği ile 81 ilde 1.560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulumu sağlanacak. Yatırımcılar, programdan istasyon başına 250 bin liraya kadar destek alabilecek. Yerli malı ünitelere ilave yüzde 20 destek verilecek. Programa yatırımcılar 15 Haziran 2022 tarihine kadar “sarjdestek.sanayi.gov.tr” internet adresinden başvuru yapabilecek.

SAYILARI ARTACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurumları ve sektör aktörlerinin katkısıyla hazırlanan “Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası”nda, Türkiye’de elektrikli araçların gelişimine dair düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı senaryoyu içeren projeksiyon da oluşturuldu. Buna göre, 2025’te yüksek senaryoda yıllık elektrikli araç satışının 180 bin, elektrikli araç stokunun 400 bin olacağı tahmin edildi. Orta senaryoda yıllık elektrikli araç satışının 120 bin, elektrikli araç stokunun 270 bin olacağı öngörüldü. Düşük senaryoda ise yıllık elektrikli araç satışının 65 bin, elektrikli araç stokunun 160 bin civarında olacağı tahmini yapıldı.

DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

HYUNDAI’nin alt markası olarak 2021 yılında kurulan IONIQ’in E-GMP platformundaki ilk modeli ONIQ 5, New York’ta düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı’nda “Dünyada Yılın Otomobili (World Car Of The Year- WCOTY)” seçildi. IONIQ 5 ayrıca, “Yılın Elektrikli Otomobili” ve “Yılın Tasarımı” ödüllerinin de sahibi oldu. Tamamen elektrikli otomobil, sadece 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor. Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekân için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemine de sahip olan araç, WLTP standardına göre tek şarjla maksimum olarak yaklaşık 470 ila 480 kilometre arası bir menzile sahip. IONIQ 5 ayrıca, Araçtan Araca Şarj (V2L) teknolojisi ile donatılırken, gelişmiş bağlantı ve en üst düzey araç içi sürücü yardım sistemlerine de yer veriyor.

OTOBÜS İHRACATINI ÜÇ KATINA ÇIKARDI

İSTANBUL Hoşdere’de bulunan otobüs fabrikasında üretim yapan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiği otobüs ihracatını, geçen senenin aynı dönemine kıyasla 3 kat artırarak 486 adede yükselttiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada bu sene 19 ülkeye otobüs ihracatı yapıldığı belirtilirken, bu yılın ilk üç aylık döneminde en fazla ihracat yapılan üç ülkenin Portekiz, Çekya ve Fransa olduğu ifade edildi. Şirket, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat gerçekleştiriyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Portekiz yılın ilk üç ayında 139 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 adetle Çekya takip ederken, Fransa’ya da 85 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 19 ülkeye ihraç edildi” denildi.