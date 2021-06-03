Otomotiv 2 ileri 1 geri

2020 yılı tüm zorluklara rağmen otomobil ve hafif ticari araç satışlarının sene sonunda beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiği bir yıl olmuştu. Ancak mayıs ayı geçtiğimiz yıl pazarın durma noktasına geldiği aydı. Virüsün ciddi ölçüde yayılması ile sektör durma noktasına gelmiş, üretim yavaşlamış hatta birçok markada durdurulmuştu. Bu da elbette satışların da gerilemesine sahne oldu. 2020 mayıs ayı çok kötü geçen 2019’un bile gerisinde kalarak 32 bin 235 adet olmuştu. 2021’de de benzer virüs senaryosu mayıs ayını vurdu. Çok yüksek satış rakamları ile başlayan yılda mayıs yavaşlama ayı oldu ancak buna rağmen 2020’yi geride bırakmayı başardı.

5 AYDA YÜZDE 72 BÜYÜME YAŞANDI

Mayıs ayında virüs etkisi ciddi ölçüde önlemlere sebep olarak gerilemeye sahne olsa da, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı rakamlara göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. 2021 Mayıs’ında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.1 artarak 43 bin 138 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 61.9 artarak 11 bin 596 adet oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre satış adetlerine bakıldığında ilk 5 aylık dönemde benzinli otomobillerin liderliği yüzde 64.6 ile sürdü. 157 bin 822 adetle birinci olan benzinli otomobilleri ise yüzde 23.6’lık pay ile dizel takip etti. 19 bin 457 adetlik satış rakamı ile yüzde 7.8 pay alan hibrit otomobiller ise yüzde 4.7 paya sahip olan otogazlıları geride bırakmayı başardı. Ocak-mayıs döneminde elektrikli araçların satış adedi ise 617 oldu.

10 YILLIK ORTALAMANIN GERİSİNDE KALDI

2021’in beşinci ayı, tıpkı geçtiğimiz yılın mayıs ayı gibi virüs etkisinin en yüksek görüldüğü aylardan oldu. 17 günlük tam kapanmadan etkilenen mayısta 2021’e hızlı başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı da yavaşladı. Buna rağmen 2020 Mayıs’ını geride bırakan otomobil ve hafif ticari araç pazarı 54 bin 734 adet oldu. Toplam satışlar 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre yüzde 20.7 azalırken, otomobil pazarı, 18.2, hafif ticari araç pazarı, yüzde 28.6 düştü.

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