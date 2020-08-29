Son dakika: Türkiye için Formula1 açıklaması geldi... Otomobillerden önce oteller gaza bastı

Türkiye ilk kez 2005’te dünyanın en hızlı araçlarını ağırlamıştı. Dünyanın her noktasından takipçisi olan Formula 1 yarışları en son 2011’de düzenlenmiş, 2012’den sonra Türkiye bir daha yarış takviminde yer almamıştı. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle birçok ülkede yarış düzenlenemeyince yaklaşık 8 yıl aradan sonra F1 yarışları yeniden Türkiye’ye döndü. Takvimden çıkartılmasının 8 yıl sonrasında ilk kez Formula 1 Grand Prix’ine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park için tarih 13-15 Kasım 2020 olarak belirlendi. Yarışların henüz seyircili olup olmadığı netlik kazanmasa da Formula 1 sezonunda bazı yarışların sınırlı sayıda seyirciye açık olacağı belirtildi.

5 KATINA ÇIKTI

F1 tarafında son gelişmeler bu şekilde olurken, Türkiye’de bu olayın ilk yansımaları oteller cephesinde yaşandı. İstanbul Tuzla’da bulunan F1 pistine yakın bölgelerdeki otellerin gecelik fiyatları, yarışların düzenleneceği tarihlerde bir anda 3-4 katına çıktı. Biz de bölgedeki bazı otelleri arayarak bugünün ve yarış tarihlerindeki otel odası fiyatlarını araştırdık. İlk aradığımız otelde bugün kalmak isteyenlerden yaklaşık 70 Euro istenirken, yarışların düzenleneceği tarihlerde bir gece konaklama için istenen ücret 329 Euro’ya çıkıyor. Burada rezervasyona da müsaade edilmiyor. Ödemenin şimdiden yapılması talep ediliyor. Diğer bir otelde ise bugün için belirlenen fiyat 67 Euro’yken, 13-14-15 Kasım tarihinde bir gecelik konaklama için istenen ücret 300 Euro civarında.

ŞİMDİDEN DOLDULAR

Yine Tuzla bölgesinde sahile daha yakın bir konumda bulunan bir otel ise şimdiden dolmuş durumda. Telefonda konuştuğumuz otel görevlisinin verdiği bilgiye göre söz konusu tarihlerde otele ilgi bir hayli fazla olurken, net olmasa da bir F1 takımının otelde konaklama ihtimali bulunduğunu söyledi. Diğer bir dolu otel ise piste yakın mesafede bulunuyor. Bölgedeki lüksler arasında yer alan bu otelde de şimdiden 13-14-15 Kasım tarihlerinde tüm odaların dolduğu bilgisine ulaştık. Otel görevlisi, gün içinde aynı tarihlerde otelde konaklamak isteyen onlarca kişinin telefonla bilgi aldığını söyledi.

PENDİK’TE DE OTELLER DOLU

Tuzla’da birçok otel o tarihlerde tam doluluğa ulaştığı için Pendik bölgesindeki otellerin fiyatlarına da baktık. Tuzla’ya en yakın ilçe konumundaki Pendik’te de benzer bir durum var. Şu anda gecelik fiyatı 40 Euro olan bir otelin, F1 dönemi için belirlediği fiyat ise 280 Euro. Pendik’teki başka bir otelde ise yer bulamadık. Otel görevlisi, F1 nedeniyle otelde boş odalarının kalmadığını ifade etti.

İLGİ ÇOK YÜKSEK

Sektör kaynakların-dan edindiğimiz bilgiye göre henüz yarışların seyircili olup olmayacağı netleşmese de, genel görüş kısıtlı sayıda seyircili olacağı yönünde. Bu yüzden birçok kişi şimdiden otellerden yer ayırtarak, yarışların düzenleneceği tarihlerde boşta kalmak istemiyor. Diğer taraftan yarışları takip etmek için hem uluslararası hem de Türkiye’deki basın kuruluşlarının da ilgisi bir hayli yüksek. Bu da otellerdeki doluluk oranlarının artmasına neden olan diğer bir unsur.

İDDİAYA GÖRE VIP BİLETİN FİYATI 4 BİN 500 DOLAR

Yarışın seyircili olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Twitter’daki Tutkumuz F1 isimli bir hesap tarafından paylaşılan bir bilgiye göre F1 yetkililerine Türkiye’den birçok yarışsever mail atarak bilgi almaya çalışıyor. İddiaya göre Türkiye’den yarışseverin mailine F1 yetkilileri dönüş yaparak, VIP biletlerin fiyatlarını paylaştı. Buna göre yarışları 2 gün izlemek isteyen bir kişi 4 bin 484 dolar ödeyecek. 3 gün için ödenmesi gereken ücret ise 5 bin 251 dolar. Aynı hesaptan paylaşılan diğer bir iddiaya göre ise Türkiye’den diğer bir maile F1 yetkilerinden gelen cevapta yarışı takip etmek için çok fazla talep geldiği söyleniyor.

HER TAKIMDAN 80 KİŞİ GÖREVLİ

Formula 1 yarışlarında 10 takım 2’şer otomobille yarışıyor. Bu takımlar da bölgedeki otellerde konakladığı için otel doluluklarına etkisi büyük oluyor. Formula 1 takımlarının pistteki çalışan sayıları önceki senelerde özellikle büyük takımlarda 400’e kadar ulaşabilirken, bu sene ekiplerin personeli salgının yayılma riskini sınırlamak için en aza indirildi. Seyircisiz olarak düzenlenen organizasyonlarda yarış sırasında pist içerisindeki takımların toplam çalışan sayısı 80 kişiyle sınırlandırıldı. Ancak bu rakama, sponsorlar, pazarlama ve halkla ilişkiler, güvenlik, ulaşım ve ağırlama personelleri dahil değil.