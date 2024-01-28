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Otomobilin harika çocuğu şaşırttı: Tesla 200 bin aracını geri çağırıyor

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#Tesla#Elektrikli Araç#Geri Çağırma
Otomobilin harika çocuğu şaşırttı: Tesla 200 bin aracını geri çağırıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 07:00

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle ABD’deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığı bildirildi.

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasında, Tesla’nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı duyuruldu. Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı. Tam olarak 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtilen açıklamada geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart’tan itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

 

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#Tesla#Elektrikli Araç#Geri Çağırma

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