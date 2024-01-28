Otomobilin harika çocuğu şaşırttı: Tesla 200 bin aracını geri çağırıyor

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasında, Tesla’nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı duyuruldu. Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı. Tam olarak 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtilen açıklamada geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart’tan itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.