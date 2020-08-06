Otomobile hücum

Otomotiv sektörüne rekor getiren temmuz ayı ile birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı yedinci ay sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58.9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı. Bu artışın geriye kalan 5 ayda devam etmesi bekleniyor.

BENZİNLİ PAYI BÜYÜYOR

Pazarın yüzde 86.1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Bununla birlikte yüksek konfor tercih eden tüketici manüel şanzıman yerine otomatiğe yöneliyor. Yüzde 68.8 ile otomatik şanzımanlı araçlar en çok tercih edilen olmaya devam ediyor. Motor tiplerinde ise benzinli modellerin payı büyüyor. Dizel motorlu araçların payı özellikle emisyon krizleri sonrası günden güne azalıyor. Pastanın yüzde 50.3’ünü oluşturan benzinli motor tipini, yüzde 42.1’lik pay ile dizel motorlar takip ediyor. Dünyada genelindeki popülaritesine henüz Türkiye’de ulaşamayan hibrit ve elektrikli araçlarsa takipte. Türkiye otomotiv pazarında son bir ayda 2 bin 425 adet hibrit otomobil satılarak toplam rakam 8 bin 129 adete ulaştı. Toplam satılan elektrikli otomobil sayısı ise 191.

‘TALEP ARTARAK DEVAM EDECEK’

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını söyleyerek “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır” dedi.

‘5 AYDA 380 BİN SIFIR ARAÇ SATILACAK’

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Temmuz ayı verileri doğrultusun-da otomotiv pazarını değerlendirdi. Geçtiğimiz senenin ağustos-aralık döneminde pazarın 273 bin adet olduğunu hatırlatan Yalçın, “Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz” dedi.





SATIŞLAR NEDEN BU KADAR ARTTI?