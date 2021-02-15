Otomobilde satışlar yüzde 61 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, aynı dönemde otomotivde toplam satışlar da yüzde 61 artışla 45 bin 230 adete yükselirken, toplam üretim yüzde 3.0 düşüşle 106 bin 176 adete indi.

OSD verilerine göre aynı dönemde üretim, ticari araç grubunda yüzde 8.8, ağır ticari araç grubunda yüzde 107, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 arttı. Bu dönemde ticari araç satışları yüzde 62, hafif ticari araç satışları yüzde 52 ve ağır ticari araç satışları da yüzde 77 arttı.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında düşüşle 77 bin 569 adete gerilerken, otomobil ihracatı da yüzde 21 düşüşle 48 bin 50 adete geriledi.

Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6.0 düşüşle 2.3 milyar dolara geriledi ve euro bazında da yüzde 15 düştü.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 802 milyon dolara düşerken, euro bazında yüzde 29 artarak 659 milyon euroya yükseldi.