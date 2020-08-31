Otomobilde ÖTV sürprizi

Resmi Gazete’de dün çıkan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeden önce 1.600 cc’yi aşmayan otomobillerin ÖTV matrahı 70 bin lira ve altında olan araçlardan yüzde 45, 70 bin lirayı aşan 120 bin liraya kadar olan araçlar için yüzde 50 ve 120 bin lira üstü için ise yüzde 60 olarak uygulanıyordu. 1.600 cc’yi aşmayan otomobillerin ÖTV matrahı 85 bin lira altında olan araçlardan yüzde 45, 130 bin liraya kadar olan araçlar için yüzde 50 ve 130 bin lira üstü için ise yüzde 80’e çıkarıldı.

UCUZDA AVANTAJ

Yapılan değişiklikle ucuz otomobiller için matrah artırılarak ÖTV indirimine gidilmiş oldu. ÖTV oranı bu grupta değişmedi ancak matrahlar artırıldı. 70 bin lira ile 120 bin lira arasındaki bir otomobilin ÖTV oranı yüzde 50’ydi. Şimdi 85-130 bin lira arasındaki otomobillerin vergisi yüzde 50 olacak. 70 bin lira değerindeki bir araç için yüzde 50 üzerinden 35 bin lira ÖTV ödenirken, bu değerdeki otomobiller artık yüzde 45 dilimine girdiği için ödenecek ÖTV 31 bin 500 lira olacak. Otomobillerde aracın vergisiz fiyatına önce ÖTV daha sonra bu ikisinin toplamı üzerine de KDV ekleniyor. 70 bin liralık bir otomobil yüzde 50’lik ÖTV üzerinden 18 bin 900 lira KDV eklenecek ve toplam vergili fiyat 123 bin 900 lira olacaktı. Yeni düzenlemeden sonra ise ödenecek KDV 18 bin 270 lira, aracın satış fiyatı da 119 bin 770 lira olacak. Yeni düzenleme 4 bin 130 liralık bir avantaj sağlayacak. Vergisiz değeri 120 bin lirayı aşan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanıyordu. Şimdi 130 bin liraya kadar ödenecek ÖTV yüzde 50 olacak. 120 bin liralık otomobilde yüzde 60 üzerinden 72 bin lira ÖTV ödenmesi gerekirken, artık bu dilim yüzde 50’lik ÖTV’ye girdiği için ödenecek ÖTV 60 bin lira olacak.

VERGİSİ 146 BİN LİRA

120 bin lira üstündeki otomobiller için yüzde 60 ÖTV alınıyordu. Artık 130 bin lira üstü otomobillerin vergisi yüzde 80 olacak. Vergisiz fiyatı 130 bin lira olan bir otomobil için önceden 78 bin lira ÖTV ödenirken, yeni düzenlemeyle 104 bin lira ÖTV ödenecek. KDV de vergisiz fiyat+ÖTV üstüne eklendiği için yükselecek. Önceki oranda 37 bin 440 lira KDV ödenmesi gerekirken, yeni oranda 42 bin 120 lira ödeme yapılacak. Eski oranda ödenecek toplam vergi 115 bin 440 lirayken, yeni oranla 146 bin 120 liraya çıkacak. Satış fiyatı da 245 bin 440 liradan, 276 bin 120 liraya çıkacak.

ARTIŞ DAHA DA YÜKSEK

Yeni düzenlemede 1.600- 2.000 cc arası motor silindir hacmindeki otomobillerde 85 bin lirayı aşmayanlar için oran yüzde 45, 85 bin ile 135 bin lira arasındakiler için yüzde 50 olarak uygulanacak. Değeri 170 bin lirayı aşmayanlar için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a, 170 bin lirayı aşanlarda ise yüzde 110’dan yüzde 150’ye çıkarıldı. 170 bin lira değerindeki bir araç için 170 bin lira ÖTV ödenirken, yeni düzenlemeden sonra 221 bin lira ÖTV ödenecek. ÖTV 51 bin lira artacak. KDV ise eski oranda 61 bin 200 iken, 70 bin 380’e yükselecek. Satış fiyatı 401 bin 200 liradan, 461 bin 380’e çıkacak. Toplam vergi eski oranda 231 bin 200 lirayken, 291.4 bin lira olacak.

FARKLI ORAN ÖNERİSİ

19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Batı, otomobillerde tek oran yerine gelir vergisinde olduğu gibi dilim usulü artan oranlı tarife uygulanmasını önerdi. Batı, vergisiz fiyatı 85 bin lira olan bir otomobilin dövizden ya da başka bir nedenden dolayı fiyatının 1 lira artması halinde vergiden kaynaklı otomobil fiyatının 5 bin 15 lira artacağını belirterek, “Piyasa fiyatı 300 bin lira olan bir araç için 112 bin 994 lira ÖTV, 45 bin 762 lira KDV ve toplamda 158 bin 756 lira vergi ödeniyor. ÖTV matrahı, tarifenin hangi aralığına isabet ediyorsa matrahın tamamına tek bir oran uygulanıyor” dedi. Batı, vergi sistemindeki dilim usulü artan oranlı tarife modelini hatırlatarak, “Bu uygulamada matrah arttıkça, dilimin artan kısmına farklı oran uygulanıyor. Örneğin yukarıdaki örnekte aracın satış fiyatı 300 bin lirayken bunun ÖTV matrahı 141 bin 242 lira. Bu tutar 130 bin lirayı aştığından şu anki uygulamada 141 bin 242 liranın tamamına yüzde 80 uygulanıyor. Oysa tıpkı ücretlere, ticari kazançlara, kira gelirlerine uygulandığı gibi artan oranlı bir sistem uygulanırsa bu kez aynı araç için 69 bin 744 lira ÖTV, 37 bin 977 lira KDV ve toplamda 107 bin 721 lira vergi ödenecek. Aracın fiyatı da 248 bin 963 liraya inecek, 51 bin liraya yakın vergi yönteminden kaynaklı bir fark olacak. ÖTV matrahı 130 bin lirayı aştığı durumda neredeyse vergisiz aracın fiyatından daha fazla vergi veriliyor. Yüksek fiyatlı araçlarda tüketici lehine bu makas daha da açılacak. Hem tüketici hem üreticiler hem de devlet kazanacak” dedi.