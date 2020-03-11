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Otomobil
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

"Yerli Otomobil" fabrikasının tanıtımı ertelendi

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"Yerli Otomobil" fabrikasının tanıtımı ertelendi
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Yerli Otomobil'in fabrikasının yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tanıtım ertelendi. Tanıtım tarihi ilerleyen günlerde belli olacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili
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