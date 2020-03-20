Volvo üretim durduruyor

Volvo, koronavirüs enfeksiyon hızının Çin'de yavaşlaması üzerine orada olan üretimlerine tekrar başlamıştı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Volvo'nun İsveç'teki Torslanda, Skovde ve Olofstrom fabrikaları ile ABD'deki Güney Karolina fabrikası 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Şirketin Belçika'daki Gent fabrikası ise hali hazırda geçici olarak kapalı durumdaydı. Volvo Car Group'un CEO'su Hakan Samuelsson, "Bizi en çok ilgilendiren şey çalışanlarımızın sağlığı ve işletmemizin geleceğidir. Bana kalırsa, ekonomimiz için bitmek bilmeyen gayretsizce tedbirler almak yerine köklü bir şeyler yapmamız

gerekiyor" diye belirtti.