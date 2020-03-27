Volkswagen üretimini 9 Nisan'a kadar durdurdu

Volkswagen'den yapılan açıklamada, Almanya’daki fabrikalarında üretim faaliyetlerinin askıda kalması sürecinin, 4 iş günü ilaveyle 9 Nisan’a uzatıldığı bildirildi.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillere talepteki düşüşün ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak alındığı ifade edilen açıklamada, şirketin mümkün olan en kısa sürede üretime devam etmek için çalıştığı vurgulandı.



İLK AŞAMADA 5 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINACAĞI DUYURULMUŞTU



Volkswagen, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, şirketin Almanya dahil Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada 20 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar askıya alınacağını duyurmuştu.