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Otomobil
İHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Volkswagen üretimi durduruyor

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Volkswagen üretimi durduruyor
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Volkswagen, birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.

Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde Korona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu. VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor. VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi.

Öte yandan, Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı.

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