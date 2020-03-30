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Otomobil
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Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Toyota fabrikalarını 20 Nisan'a kadar kapattı

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Toyota fabrikalarını 20 Nisan'a kadar kapattı
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Toyota'nın Avrupa'daki çoğu fabrikası en erken 20 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Rusya hariç Avrupa'daki tüm fabrikalarındaki üretim durdurma kararını 20 Nisan'a kadar uzatacak.

Toyota, koronavirüs salgını nedeniyle Mart'ın ortasından beri Türkiye, Portekiz, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'nde üretimi durdurmuştu. Rusya'daki fabrikası ise 30 Mart'tan 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

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