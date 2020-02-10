Tofaş'tan 2019'da 1,5 milyar TL net kar

Tofaş, 2019'da net karını bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yapısal ve ürün yenilikleri kapsamında 107 milyon avro yatırım yapan Tofaş, Bursa'daki fabrikasında banttan indirdiği 264 bin adet araçla otomotiv sanayi üretiminin yüzde 18'ini, 194 bin 145 adetlik ihracatıyla ise Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirdi.



Tofaş'ın 2019 yılı gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde Tofaş, net karını bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,5 artırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Tofaş ayrıca, 2019'da 2,3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdü. Son 10 yılda ise yaklaşık 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yarattı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, küresel ölçekteki başarıların gururunu yaşadıklarını belirterek, Fiat Chrysler Automobiles'a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında "Altın Fabrika" unvanı alan fabrikalarının, 2019 yılında mevcut puanını daha da yükselterek FCA bünyesindeki otomobil fabrikaları arasında en üst seviyeye ulaştığını bildirdi.



Eroldu, Türkiye'nin önde gelen ve FCA'nın EMEA bölgesindeki iki Ar-Ge merkezinden biri olan Tofaş Ar-Ge'ye, kuruluşundan 2019 yılına kadar 58 milyon avroyu aşan altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini, 2019'da 25'inci yılını kutlayan Ar-Ge merkezine 10 milyon avroluk ilave test ekipman yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Fiat'ın geçen yıl yüzde 15,9'luk pazar payıyla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu belirten Eroldu, "Alfa Romeo ve Jeep markalarımız da daralan pazarda satış hacimlerini koruyarak pazar paylarını artırma başarısı gösterdi." ifadesini kullandı.



"2019 YILINDA PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 5,7 ORANINDA ARTIRARAK YÜZDE 16,4'E ÇIKARTTIK"



İç pazarda yüzde 93’lük payla yerli üretimden satışlardaki lider konumlarını bir kez daha pekiştirdiklerini anlatan Eroldu, "Tofaş çatısı altındaki Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarımızın satışları toplamında 2019 yılında pazar payımızı yüzde 5,7 oranında artırarak yüzde 16,4'e çıkarttık. Tofaş olarak, 2019'da 2,3 milyar dolarlık ihracat geliri ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdük. Son 10 yılda yarattığımız dış ticaret fazlası ise 7 milyar dolara erişti." değerlendirmesinde bulundu.



2019'da bir önceki yıla göre binek otomobil pazarında adetlerini artıran tek markanın Fiat olduğunu aktaran Eroldu, 2019 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili unvanını 4'üncü yıla taşıyan Egea ile Fiat markasının önemli bir ivme yakaladığına işaret etti.



Eroldu, şunları kaydetti:



"2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Egea, geçen yıl da ezber bozmaya devam etti. Hatchback ve Station Wagon karoserli versiyonlarında sportif donanıma sahip 3 yeni özel seri satışa sunduğumuz Egea ile otomobil pazarında payımızı yüzde 8,6'dan yüzde 14,8'e yükselterek önemli bir sonuç elde ettik. Fabrikamızda geliştirilen ve dünyanın pek çok farklı noktasına 'Tipo' ismiyle ihraç ettiğimiz Egea'nın geçtiğimiz günlerde Almanya'da 'segmentinin en dayanıklı otomobili' seçilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduk. Devreye aldığımız güncelleme yatırımı ile Egea'nın, 2020 ve sonrası dönemlerin en iddialı otomobillerinden olmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markamız, yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Fabrikamızın üretim bandından 6 milyonuncu aracımızı indirdik. Doblo ise 2 milyon adet gibi önemli bir üretim eşiğini aştı."



"2020 YILINDA İSTİKRARLI PERFORMANSIMIZI KORUYACAĞIZ"



Cengiz Eroldu, 2019 yılında ekonomik katma değerin yanında toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere spor, eğitim ve kültür-sanat eksenlerinde uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerini de sürdürdüklerini belirterek, 2020'de Türkiye toplam pazarının 560-600 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini bildirdi.



Eroldu, "2020 yılında yatırımlarımızı geçen seneye göre 2 katından fazla artırarak sürdüreceğiz. 2019 gibi zorlu bir yılda gösterdiğimiz başarıyı, 2020'ye taşıyarak istikrarlı performansımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.