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Otomobil
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Suzuki, Hindistan'daki üretimine ara veriyor

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Suzuki, Hindistan'daki üretimine ara veriyor

Japon otomotiv devi Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle Hindistan'daki fabrikasında üretime ara vermeyi kararlaştırdı.

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon üretici, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.
Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.
Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

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