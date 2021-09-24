Şehrin donanımlı pick-up’ı Isuzu D-Max

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Isuzu pick-up sınıfındaki aracı D-Max’i yeniledi. Köşeli hatları, çatık bakan farları ile agresif görüntü sergiliyor. 1900 cc dizel motoruyla da yolda gücünü gösteriyor ve vergi diliminin bir kademe altında kalmış oluyor.

Isuzu’nun yıllardır ürettiği ve pick-up sınıfından adından söz ettiren D-Max yenilenen yüzüyle satışa çıktı. Lansman rengi test aracı yolda farkındalık yaratırken, yerden yüksek oluşu da sürücüsüne hakimiyeti artırıyor.

Gövde tasarımı oldukça agresif görünen D-Max’in farları küçültülmüş ve led aydınlatma sunuyor. Ön panjur, tampon altlarında füme renk kullanılan D-Max çekici bir görüntüye kavuşmuş.

Pick-Up tarzı araçları şehir içlerinde daha sık görmemiz nedeniyle modern bir yüzle karşımıza çıkan D-Max’in arka kısmında ise devasa bir yükleme alanı bulunuyor. Şeffaf camın içine gizlenmiş stop lambaları ile tamamlanan arka kısım oldukça havalı duruyor.

Yandan bakıldığında ise yüksek olmasından dolayı basamak dikkat çekerken siyah alaşım jantlar da sportif görünüm kazandırmış.

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SAKLAMA ALANI ZENGİN

D-Max saklama alanları açısından hoyrat davranılan bir iç dizayna sahip. Pick-Up olmasına rağmen kapı içlerinde çok eşya almasa da saklama alanları bulunuyor. Torpidoda birçok saklama alanına çeşitli ebatlarda küçük eşyalar girebiliyor. Çift açılımlı torpido gözü bulunan D-Max’te yolcular için bardak koyma kısımları da gizlendiği yerden ufak bir dokunuşla açılıyor. Kolçak olarak kullanılan bölüme de depolama gerçekleştirilebiliyor. Arka koltukların altında ise iki adet saklama gözü konulmuş.

İç mekanda genişlik sunan D-Max’in arka koltukları hemen her pick-up araçta olduğu gibi dik konumlandırılmış. Arka koltukta uzun süre yolculuk edecekler biraz sıkıntı çekse de ön koltuklar oldukça rahat.

Kullanılan malzeme kalitesi de sınıfında en üstleri arasında yer alacak seviyede. Bazı noktalarda sert plastik kullanılsa da torpidoda yumuşak malzeme kullanılmış. Direksiyon üzerindeki tuşlar hız sabitleyici, multimedya ve yol bilgisayarını kontrol edebiliyor. Orta konsolda geniş ekranlı multimedya sistemi Apple Car Play özelliği de sunuyor. Bununla birlikte dijital klima ve USB girişleri de var.

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DONANIMI YÜKSEK

D-Max V-Cross modelinde en yüksek teknoloji kullanılmak istenmiş. Ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, 9 inç multimedya, Apple Car Play, yokuş kalkış ve iniş yardımcıları, koltuk ısıtma, anahtarsız giriş ve çalıştırma, start-stop, diferansiyel kilidi, otomatik kararan dikiz aynası, çift bölgeli klima, elektrikli sürücü koltuğu, adaptif hız sabitleme sistemi, 4x4 seçeneği araçta bulunuyor.

KULLANIMI SERT

Pick-Up araçlarda alışılan sürüş dinamiği D-Max’te de bulunuyor. Arkada yaprak yay olmasından dolayı araç boşken sallantısı yüksek olabiliyor. Uzun yolda hızı belli etmeyen D-Max DNA’sına uygun olarak sürücüsüne sert kullanımı cezbettiriyor. 1900 cc dizel turbo motora sahip D-Max 163 beyir ve 360 Nm tork sunuyor. Yakıt sarfiyatı gücü ve ağırlığı nispetinde makul olan D-Max’i şehir içinde kullanırken park yeri bulma konusunda zorluk çekilebiliyor.

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GÜVENLİK HAD SAFHADA

Full paket olan D-Max 4x4 V-Cross test aracında birçok özellik bulunuyor. Adaptif hız kontrolü, kör nokta uyarı sistemi, tabela tanıma, acil durum fren sistemi, hava yastıkları bulunan D-MaX, Euro NCAP’tan de 5 yıldız aldı.